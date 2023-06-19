黃子佼31歲妻孟耿如爆喊！哽咽代夫回應性騷擾：一起彌補曾犯的錯

黃子佼今日（19）透過影片向性騷擾事件道歉，不過他選擇玉石俱焚，爆料小S、吳宗憲、胡瓜和曾國城等人，更表示過去做了很多不好的事，但也做了很多好事，之後被送到醫院，目前無生命危險。



黃子佼已從地下室離開，他的老婆孟耿如落淚在醫院外受訪，說明情況，孟耿如難過落淚，表示目前還在了解情況，強調老公是一個好爸爸：「以前的事情需要時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對一起彌補曾經犯過的錯。」

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孟耿如露面受訪後也發出聲明：「佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。」未來她會陪著黃子佼一起面對過錯。

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孟耿如聲明：

我是耿如，很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆…我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。



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