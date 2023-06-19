黃子佼曾遭汪小菲鬧爆「那事兒需要我說嗎？真噁心！」網民封先知
撰文：聯合新聞網
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黃子佼6月19號中午發影片道歉認了曾對少女強吻，誘騙拍裸照，有網友就挖出過去汪小菲在微博大罵大小S一家時，就曾提到過黃子佼，如今被網友稱是先知。
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汪小菲之前同樣大暴走，在微博發文點名大小S過去歷任男友，罵黃子佼「那事兒需要我說嗎？真噁心」，如今黃子佼認了性騷擾，網友忍不住直呼汪小菲根本先知。
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