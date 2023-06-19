黃子佼曾與小S曾寶儀捲三角戀　事隔多年終金馬獎世紀合照大和解

台灣藝人黃子佼捲入MeToo風暴，突然被爆10多年前強吻17歲少女，並誘騙她拍裸照。黃子佼今日（19日）中午拍片道歉，在片中大爆圈內人秘事，爆出前度小S（徐熙娣）和胞姐大S（徐熙媛）也曾做過非法之事，大S現任老公具俊曄把他抱進廁所強迫他吸毒。此外，吳宗憲、范曉萱、阿雅、周俊偉、胡瓜、庹宗康、曾國城等人也被牽連在內，黃子佼直言：「我過不去，我也要讓你們過不去，之後只能躲起來，不會見人了。」及後他在住處拿刀自殘，送醫後情況穩定。

黃子佼。（視覺中國）

黃子佼與小S曾有過一段情，當年小S與曾志偉之女曾寶儀是朋友，卻傳出曾寶儀在二人交往期間橫刀奪愛，號稱「佼寶戀」，小S在節目哭訴：「不管有沒有跟阿寶交往，我真的不介意，我真的很祝福你。」曾寶儀則堅稱自己不是第三者。黃子佼因而形象下滑，事業受到重創，隨時間才沖淡事件。

小S與黃子佼在《康熙來了》大和解。（《康熙來了》截圖）

多年來三人在工作上都沒有同框，直到黃子佼與曾寶儀分手，與女星孟耿如交往，之後又在小S主持的綜藝節目《康熙來了》破冰，並在2015年金鐘獎上三人合體，終於迎來正式大和解。

小S、曾寶儀和黃子佼在金馬獎台上大和解。（曾寶儀Facebook）

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