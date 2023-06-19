黃子佼認強逼17歲少女影裸照　再爆多位圈中人黑歷史吳宗憲亦遭殃

「台灣Me Too」波及整個當地演藝圈，包括許傑輝、宥勝等人，都已出面道歉。今（19）日一個移居法國的女子Zofia，在Facebook Page「和我一起．走在法國的365天」泣訴17歲時曾遭男星在車內強吻、拍裸照，於此同時，黃子佼稍早開直播道歉，更點名多位圈中人，包括吳宗憲、曾國城、已婚女歌手等，怒嗆：「我管你們。」



面對突如其來的爆料，黃子佼承認當年所犯的錯，覺得至今仍很難面對，更覺得對不起老婆孟耿如。不過令人震驚的是，黃子佼似乎對於此事感到非常憤怒，打算來個玉石俱焚，大爆多位圈中人黑材料。

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黃子佼對於吳宗憲近期打贏謝和弦官司一事感到不滿，怒道：「人家孩子剛出生，幹嘛炫耀這個，為何要要告人家。」直言這也是某種權勢，更透露憲哥也是個欠錢不還的人；接著控訴曾國城於中山堂主持節目時，在後台抽菸、喝酒，大家都不敢講；一位已婚女歌手偷吃，與製作人在一起，怒嗆這些人不都還是活得好好得，形象好得不得了，憤怒直言：「我不管，我就是要說出來，才不管你們，反正也沒有人要管我。」

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