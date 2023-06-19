台灣metoo丨遭黃子佼車廂強吻兼誘拍裸照　17歲少女已成法國人妻

台版#me too性騷擾事件持續發酵，今日有網民爆出多年前曾遭台灣演藝圈前輩在車上強吻性騷擾，黃子佼隨即發布影片承認是涉事男主角，留下疑似遺言說話，及後更驚傳入院。

受性騷擾困擾多年的爆料網紅名叫Zofia，如今已是法國人妻，並育有一子一女。她今日（19日）在「和我一起．走在法國的365天」facebook專頁撰寫長文，指控遭演藝圈某大前輩多年前在車上強吻，甚至還將人帶到飯店拍裸照，受害者忍不住流淚，還被稱讚「流淚的時候也美」。

黃子佼一向形象健康正面。

網民Zofia控訴全文如下：

女網紅Zofia表示，她原先想將這個秘密帶進棺材裡，但看到近日台灣metoo事件越演越烈，把她的回憶進向深淵，而加害人就續繼以正面形象出現，每次都讓她激動地全身顫抖、寢食難安，就連打出這篇貼文，雙手也不斷顫抖。

Zofia回憶，她17歲時透過學校友人介紹，認識了這名演藝圈大前輩，總以和善、無害的形象出現，豈料某天晚上，大前輩突然跑來宿舍，要求她上車，接著在沒經過同意的情況下強吻，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應，的確他後來誠懇的道歉了，我也接受了他的道歉」。

Zofia如今已嫁到法國。（fb@和我一起．走在法國的365天）

成為法國人妻，但憶起住事仍感傷痛。（fb@和我一起．走在法國的365天）

後來某次大前輩在台中主持活動，她剛好人在附近、買了伴手禮前去探班，接著被邀請到下榻的酒店透露「想辦個藝術展」，大前輩接著以「藝術需求」為由，哄騙Zofia脫掉上衣，還強調「完全看不出來是裸體，也不會讓人聯想到色情」。基於對方正面的形象，加上當時太過年輕，Zofia選擇了順從，「他讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術﹐完全看不出來是裸體，也不會讓人聯想到色情，我那麼年輕、他的形象這麼正面，於是我照做了，他拿出小小的綠色人形公仔（長得很像小軍人），然候就像是拍景觀照那樣，讓我相信那是藝術，但我當下後悔及害怕的情緒控制不住，眼淚也控制不住，我還記得，在我流淚不止時他還拍了照，說『你流淚的時候也很美』，每當這句話不經意從我腦海中閃過，都讓我噁心」。

Zofia是兩孩媽媽。（fb@和我一起．走在法國的365天）

Zofia表示，當時的畫面至今仍揮之不去、也無法面對，甚至一度產生懷疑，也許真的是藝術，且事件發生後數年，她還是相當尊敬大前輩，且令人諷刺的是，這些擁有正面形象的老師、前輩，還是受到許多年輕人敬重、相信，「你傷害了我，我還把你當伯樂。」

直到如今成了女人，Zofia才有勇氣面對、安慰當初受傷的17歲女孩，當了媽媽以後才敢坦承，當初沒有保護好自己，「我好想知道，現在的你也有女兒了，以後你拿什麼資格去教她好好保護自己？」如今黃子佼承認一切，甚至坦承心裡有點變態，讓人不敢相信。