黃子佼性騷擾｜大S聲明最後1句話讓網民細思極恐：明目張膽威脅人
黃子佼昨（19）日被爆性騷擾，不僅自身性醜聞被挖出，他隨後也發影片坦承道歉，同時揭密多位藝人黑料，引起軒然大波，其中，大小S、具俊曄都遭指控曾吸毒、嗑藥，對此，大S工作室透過微博做出回應，不過聲明中「最後一段話」讓不少網友看得毛骨悚然。
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大S工作室發微博澄清，表示黃子佼所指控週刊吸毒事件，當時大S根本不在場，而當地法院也早在2004年還大S清白，而具俊曄2009年也在韓國主動提告傳媒，並堅決表明不碰毒的立場，且大S心臟不好，根本不能接觸及使用毒品，將對所有指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身權益。
不過，細讀聲明最後一段，「請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復」，這句話掀起網友討論。
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網友紛紛議論，其中一位留言「最後一句老婆小孩什麼的，感覺是隔空喊話威脅人一樣」獲得5.1萬人點讚響應，跟進道「感覺她們在拿他老婆孩子做威脅，這麼明目張膽的嗎」、「威脅的意思很明顯，路人都看出来了」、「意思就是都在台灣，說話掂量點」、「老婆還年輕，孩子還小？真的细思極恐」、「最後一句話，電視劇裡經常看到」。
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