黃子佼性騷擾懶人包「拖18藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招

【黃子佼性騷擾】台灣「＃MeToo」風波持續延燒，台灣藝人黃子佼在捲入性騷疑雲後，19日發布影片道歉，除了承認「強吻、拍裸照」外，還點名吳宗憲、曾國城、大小S等18名藝人，扯出許多演藝圈驚人內幕。不過，目前3段影片皆已刪除，台媒整理3段影片的重點，方便讀者理解內容。



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第一段影片，時長20分18秒，重點如下

孟耿如不知情，認識對方後有改過自新：黃子佼表示，在過去10年認識耿如的時間，一直努力想改變，也自認這些年「應該是做得有到位」，生了孩子後就更努力，但已經發生的事情無法改變，也不能推翻過去的事，做再多好事、去照顧更多人「都來不及了」。

母親出軌導致內心產生陰影：黃子佼透露約莫10歲時，母親就出軌，她與外遇男帶著自己出去玩，卻在飯店直接上床，「可想而知，對我來說有多震驚」；他還表示很小的時候，曾在父親房間搜到A片，直到小學沒有發生大事，但到了中學時，心裡有點「所謂的變態」，與男同學有較親密的互動「都在探索性」，也一度懷疑是不是喜歡男生。

受到日本A片文化巨大影響：黃子佼表示因為「哈日」，所以涉獵A片文化，其中有很多滿變態的東西，他便試圖學習變態的內容，偷看女生等行為，他透露中學時性慾很旺盛時，「一天可以打3次」。

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MeToo不應該只檢討性騷、性侵，演藝圈有許多事情讓他產生陰影：黃子佼說道「講的不只是MeToo」，還有職場、言語霸凌得都該重視，緊接著就爆料近18位藝人，點名他們給自己的人生帶來傷害，直呼「我也不想要得過且過了，因為我也沒有被原諒」。

點名大S、小S、范曉萱、柳翰雅、周俊偉吸毒嗑藥：黃子佼先點名大小S，直言給人生很重要的一課，透露當年分手的前後，出現很瞎的事，並指出她們吸毒、嗑藥，卻紅了20幾年，就算被拍到還是能否認，透露曾在台北被范曉萱、周俊偉、大小S邀請、說服、硬塞，但她們身邊的朋友，阿雅、范曉萱、周俊偉也都「全部逃過」

目睹大S與具俊燁嗑藥，自己也被逼迫服用：黃子佼透露首次去韓國時「印象很差」，因為是被大小S帶去，當時大S跟光頭（具俊燁）在飯店嗑藥，自己並不想加入，但「光頭很大隻，把我抱進浴室」，逼迫自己不得不吃。

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飛碟對面的夜店目睹大S與具俊燁嗑藥：黃子佼還爆料，大S與具俊燁在飛碟對面的夜店嗑藥，同時也埋怨「為什麼她們能逃過這一切，如果我逃不過」，不解為什麼其餘人可以逃過一劫，自己卻被爆料。

吳宗憲男女關係混亂、欠錢不還：黃子佼也爆料，吳宗憲身邊曾有多名女性，透露以前與對方合作的時候「也是一頭霧水」，直言看不懂對方的愛情觀，也表示對自己的負面影響很強大；他還不滿表示，吳宗憲近年經常被問時事，例如最近對方常說告贏謝和弦，他直言「覺得很悶、很不爽」，認為人家孩子剛出生，不應該說這些來「炫耀」，還加碼爆料「他（吳宗憲）也是個欠錢不還的人」。

曾國城在中山堂後台抽菸喝酒：黃子佼透露曾國城以前在中山堂主持，但在後台抽煙喝酒「誰敢拒絕？」，再次埋怨「大家不是還活得好好的，這些人都沒有錯嗎？」，反問「僅因為不是MeToo嗎？」，更是激動直呼「我就是要說出來，管你們去死，反正也沒有人管我去死」。

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已婚女歌手跟製作人外遇、好兄弟婚內出軌：黃子佼還爆料有已婚女歌手跟製作人不倫，直言雖然是你情我願沒錯，但「敢不敢在台上說？」；也表示「我的好兄弟婚內出軌」，而且形象到現在都還很好，「舞台劇一場接一場」。

曾與一位陶姓藝人交往過，直到昨天還追問宥勝的事情：黃子佼表示以前在感情常常被傷害，點名有位陶姓藝人，當年對他愛理不理，明明2人是交往狀態，卻在約會完避嫌「硬要走在前面」，分手後還寄信把他罵一頓，直言「這都是我的陰影」，還爆料對方一直詢問宥勝的事，讓他不禁直呼：「你煩不煩啊，乾你屁事，誰敢跟你說，你到時候拿去節目說」。

賈姓藝人主動追求，交往後又突然分手消失：黃子佼表明當年喜歡蔡燦得，但賈姓藝人卻主動追求他，結果2人交往後，對方又分手消失。

夏宇童死不承認彼此曾經交往過：黃子佼也表示：「夏宇童也是神經病」，透露對方始終不承認2人交往，他也直呼「這些陰影我都留在心裡」，也進一步表示，自己以前並不會說，但現在全都說出來「大家都死好」。

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第二段影片，時間長達3分07秒，重點如下

向妻子孟耿如、女兒致歉：黃子佼對著孟耿如喊話，表示：「沒有一天不愛你」，同時也對女兒道歉，並表示：「你還小，不會記得父親也蠻好的」，直言從以前就沒有想生小孩，所以「心情矛盾」，也透露如果沒有玉米，自己可能會更…，但是心中又多了點遺憾。

早年的是個王八蛋，身邊也很多王八蛋，強調已改過自新：黃子佼表示，可以跟過去信任他、給予工作、祝福他的人保證，絕對已經改過自新；同時承認早期真的是王八蛋，但身邊也很多王八蛋「尤其大小S」；也說明當初《康熙來了》是小S向他道歉，原因就是「我們都有秘密」。

點名唐綺陽「難道你沒有秘密嗎？」：黃子佼認為多數人都有秘密，就是看個人要不要放下，「努力活的活出自己」；也點名唐綺陽，對方前幾天說MeToo事件會延燒2年，不禁讓他想反問「所以你都沒有秘密嗎？」

請幫忙照顧他想照顧的人：黃子佼也喊話：「請大家幫我照顧所有我想照顧的人」，直言除了抱歉，還是抱歉「對不起，但也來不及了」；他也感嘆「老婆，這輩子為什麼會遇見你」，如果沒有遇見你算了。

第三段影片，時間長達2分03秒，重點如下

強調妻子孟耿如與女兒還年輕，自認自己沒有重來的機會：黃子佼強調妻子孟耿如與女兒還年輕，有很多路可以走，可以重新來過，只有自己應該不可能再有機會重來「我活該」。

硬是要揭開傷疤的話會流血：黃子佼也表示，僅是想透過影片提醒，有些事情「會結痂」，如果硬要掀開，會流血、很痛，也會引發更多事；喊話煽風點火、落井下石的人，「何必呢 你們真的都沒有犯過錯嗎？」

自爆自己脫髮嚴重「活得很累、人生好難」：黃子佼還自爆脫髮，以「圓形禿」的樣子示人，透露為了上台好看，都帶著髮片假髮，強調自己沒有避諱，但覺得很累、人生很難。

反諷「搧風點火、落井下石的人」都坦蕩蕩：黃子佼透露許多人近日在群組「講東講西」時，自己也感到矛盾，並沒有很享受「聽八卦」；他也反諷聊八卦的人「唉…很棒！表示你們都是坦蕩蕩！」

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