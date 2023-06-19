大S及小S發聲明否認黃子佼吸毒指控　反擊因一問題不能接觸毒品

台灣藝人黃子佼今（19日）被爆出性騷擾，及後黃子佼拍片承認往事，並拉好友落水，大爆前度小S（徐熙娣）及其胞姐大S（徐熙媛）、圈中好友阿雅、范曉萱等人也曾做過不法之事，更指控大S現任老公具俊曄把他拉進廁所強迫吸毒，及後更自殘送醫。阿雅火速於微博發出聲明否認吸毒，直斥爆料為誹謗中傷。

黃子佼。（視覺中國）

緊接閨蜜阿雅，小S及大S終在Facebook發聲明同時否認吸毒，並指早年被壹週刊指控吸毒，提告後於2004年勝訴，還自己一個清白，文中表示：「熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。」聲明也指出，具俊曄曾因被指控吸毒而在韓國向媒體提出控告，「請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。」

小S是黃子佼前任。（曾寶儀Facebook）

聲明續指出，大S心臟問題根本令她無法負荷毒品，對於黃子佼的爆料，大S和小S均表示念在多年情誼，選擇保留法律追訴權。文中最後勸喻黃子佼以身體及家庭為重：「請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。」

大S徐熙媛和現任老公具俊曄。（tvN）

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