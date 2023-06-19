黃子佼指大小S吸毒　阿雅「躺著也中槍」急發聲明反擊　拒絕陪葬

撰文：聯合新聞網
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黃子佼今被爆出性騷，還連帶扯出大小S嗑藥往事，當中他也提到S幫成員阿雅，剛阿雅在微博發出聲明，表示「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護，自己的正當權益。特此聲明。」拒絕陪葬。

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