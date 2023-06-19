黃子佼10歲時因媽媽出軌埋下「變態的種子」下一句突爆大S小S吸毒

黃子佼表示，他自知做再多好事都無法彌補過錯，心裡的疙瘩一直都在，但他仍想分享為何自己會做出性騷行為的原因，他透露媽媽在他10歲時就出軌，當時他很黏媽媽，有一位開計程車的男人，有次帶他出去玩，媽媽和男人就在他身邊上床，對他而言是莫大衝擊。



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後來爸媽離婚，黃子佼在爸爸房間搜到色情片，當時就在心中種下變態的種子，後來又接觸到日本AV文化，長大進了演藝圈，做了一些很瞎的事，現在他覺得很瞎，但當時覺得很有快感，當然他知道現在道歉也已經來不及，受害者心裡已經留下陰影。

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黃子佼並在影片中提到大小S，表示當年大小S被周刊拍到吸毒都可以逃過，他也一直過不去，胡瓜和庹宗康接受勒戒，當時因為不流行社群，所以也沒人爆料，所以他們才得以逃過這一切，可以若無其事繼續紅下去。

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黃子佼更爆料第一次去韓國印象很差，當時大S和光頭（具俊曄）在酒店嗑藥，他不得不一起參與，他認為自己如果逃不過這次的「台灣Me Too」風波，為何他們就可以逃過，同時他也看不懂吳宗憲的愛情觀，他認為這些對他的負面影響都非常強大，一向慎言的他突然爆出這些陳年猛料，看來是準備要玉石俱焚。

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