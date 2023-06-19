黃子佼「認性騷擾同時留遺言」驚傳入院　孟耿如經紀人交待現況

撰文：聯合新聞網
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黃子佼大爆走轟炸半個演藝圈，隨後刪掉道歉影片，且失聯，影片又講出疑似遺言的話語，外界關心他及老婆孟耿如的現況，孟耿如的經紀人表示：「目前我們還沒聯繫上耿如，請給我一點時間，我相信耿如該處理與面對的，都不會逃避。」

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