黃子佼「認性騷擾同時留遺言」驚傳入院　孟耿如經紀人交待現況

黃子佼大爆走轟炸半個演藝圈，隨後刪掉道歉影片，且失聯，影片又講出疑似遺言的話語，外界關心他及老婆孟耿如的現況，孟耿如的經紀人表示：「目前我們還沒聯繫上耿如，請給我一點時間，我相信耿如該處理與面對的，都不會逃避。」



【圖輯】點圖放大看更多黃子佼照片👇👇👇

+ 12

【圖輯】點圖放大看更多孟耿如照片👇👇👇

+ 24

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

汪小菲曾嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？真噁心」 如今網喊：先知

未成年少女遭黃子佼脫衣拍照 保護司：檢警知悉就要偵辦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】