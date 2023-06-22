60歲吳家麗激罕現身飯聚　低胸恤衫淺露性感身材不輸麥家琪

現年60歲的吳家麗是90年代的性感女神，過往參演過不少三級作品，包括《玉蒲團》、《赤裸羔羊》和《極度獸性》，尺度大膽，1993年憑三級犯罪電影《郎心如鐵》奪下台灣金馬獎影后，也是金馬史上首位以三級片獲得金馬影后的女星。感情方面，吳家麗情路波折，被傷後不信婚姻，至今仍是單身貴族。

吳家麗過去有不少性感演出。（《龍虎風雲》截圖）

吳家麗早年已淡出香港影視圈，只不時在內地接戲拍，過半退休生活。然而近日她激罕亮相麥家琪、譚筠怡等友人聚會，大曬不老美貌！麥家琪日前於社交網曬出片段，片中眾人正處於餐廳飯聚，鏡頭對住麥家琪時，47歲的她身穿黑色西裝外套，打扮密實，但可見氣色不錯，保養得宜。

吳家麗曾經在電影中演出女同性戀的情節，在當時而言十分破格。（《赤裸羔羊》截圖）

聊了數句後，鏡頭拉開，見到坐在旁邊的吳家麗彎腰望向朋友的電話。吳家麗穿上白色恤衫，領口幾乎低至及胸，淺露好身材，胸間一片白皙肌膚，戴上金色項鏈，一頭濃密黑髮全撥到一邊，風情萬種，身材和皮膚狀態均Fit爆！吳家麗又同麥家琪貼身合照，淺淺一笑，氣質爆棚，引來不少網友大讚吳家麗靚到癲，「世間竟有如此性感而又不染纖塵的女人」。

吳家麗後生好靚。（《92應召女郎》截圖）

此外，現年48歲的混血美魔女譚筠怡也相當省鏡，一身吊帶低胸碎花上衣大曬性感身段，披一頭長捲髮，皮膚白滑零瑕疵，吸睛度爆登，位位都是美魔女。譚筠怡16歲參選「劉德華夢中情人選拔」奪冠入行，曾與前港姐梁珮瑚弟弟梁焯滿拍攝三級片《獸性新人類》憑火辣身材引全城轟動。可惜其星路始終發展平平，加上家人反對，2005年她決定淡出幕前從商，成立自家珠寶品牌，事業經營出色，終闖出一片天。

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