黃智賢揭秘TVB電視城3個餐廳「原來有隱藏功能」網：真係好慳皮

TVB電視城曾經有「香港明星夢工廠」的稱號，一點都不是浪得虛名的，每年的高產量，帶動了香港不小的追劇熱潮，與此同時也讓不少人感到非常好奇，究竟TVB內部工作環境是怎樣的呢？是不是真的如大家想像中，經常能偶遇TVB藝人呢？



TVB藝人黃智賢，早前就在社交媒體上分享了一條小視頻，視頻裡黃智賢就帶著大家「揭秘」TVB的小餐廳，參觀有著將近三千名員工平日究竟是如何解決午餐的呢？跟著黃智賢的鏡頭，他介紹道TVB電視城裡其實總共有3個餐廳，分別是中餐廳、西餐廳和一個規模相對比較小的小餐廳。

【圖輯】點圖放大逐格睇黃智賢開箱TVB電視城3個餐廳👇👇👇

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黃智賢這次主力介紹的，就是他身處的小餐廳，也許是因為去的時間比較晚的關係，小餐廳5個午餐配套只剩下一個「日式豬扒大碗飯」和薯仔沙律，其餘已全部售罄。有人問說，這個小餐廳的食物價格會不會比其他兩家餐廳划算呢？結果黃智賢就偷偷爆料「其實是樓下廚房送上來的」說是說這是兩家餐廳，但其實根本沒差！

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黃智賢介紹說，這個小餐廳的特別之處，就是身處三樓的位置，可以隔著大玻璃看到樓下餐廳的全景「坐在這裡看著下面，居高臨下」、「真的有一點高層的感覺」而這場景也讓網友感到有種似曾相似的感覺「是不是在某某電視劇看過類似的景」比如說醫院餐廳，還是警局餐廳之類的景？沒錯啦！黃智賢解釋說，小餐廳的另一個「用途」就是被TVB劇組借用作拍攝用途，比如說《鐵探》、《逆天奇案》等不少餐廳景都是在這裡拍攝的！

原來大家經常在TVB裡看到的餐廳景，都是TVB的員工餐廳！一「廳」兩用，也難怪網友們都調侃說「TVB也太省了」這種節約成本的做法也太誇張了！

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