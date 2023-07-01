愛回家｜大結局2000集超癲　自抽25個TVB「老是常出現」劇集橋段

《愛．回家之開心速遞》2000集「大結局」！片頭還煞有介事地加插了一段「希望有其他劇集接手」的短片，令觀眾都以為2000集真的是《愛．回家之開心速遞》結局。



整集都好癲。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

這一集「大結局」也相當精彩，劇情講到大龍生（羅樂林飾）和細龍生（鄭世豪飾）被綁匪捉走，後來因為大龍生一句「如果我死咗就由龍力蓮接手威龍集團」，細龍生就發難推大龍生落山崖，後來更發狂要炸毀整座威龍百貨，射傷龍力蓮（大小姐）（林淑敏飾）。故事的最後，細龍生就被捉去坐監，終於痛改前非。

威龍集團大爆炸。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

這個2000集《愛．回家》「大結局」其實是精心炮制之作，用了過往TVB 十大結局橋段，有不少網民都讚這一集玩得夠癲，「Cult」到失控，也有觀眾勁讚編劇功力：「以前做廿集都未完，佢可以濃縮到半個鐘就完。」

以下逐格睇25個TVB「老是常出現」劇集橋段

1. 主角成日都俾人綁架。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

2. 但係啲繩又綁唔實，主角話咁易就走甩。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

3. 經常有人心臟病發，隔籬個人又會唔幫手拎藥。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

4. 成日都推人落山崖。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

5. 呢一幕係抽Laughing哥水。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

6. 有咩事就要開記者會。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

7. 爭產劇成日都係鬧交反面，現實中分身家最多都係打吓官司。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

8. 掌摑戲真係例牌嚟。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

9. 做完一場大龍鳳，就會同你講全部嘢一早夾定，推翻晒之前所有設定。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

10. 只係出現喺多預算劇集嘅爆炸場面，但係而家全部用CG做就算。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

11. 結局會出現嘅假場景。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

12. 一個手刀就可以打暈人，反派總係要搵支槍或者刀脅持人。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

13. 為增加刺激感，搶槍情節必不可少。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

14. 一定會有人衝出嚟擋子彈。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

14. 一定會有人衝出嚟擋子彈。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

15. 結局一定要跑上天台。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

16. 反派總會講「唔好逼我！」（《愛·回家之開心速遞》截圖）

17. 呢一幕係學關禮傑飛越天台。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

17. 呢一幕係學關禮傑。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

18. 跌落樓前一定會俾人拉住。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

19. 然後救人嗰個又反而會跌落樓。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

20. 坐監之後一定會改過自新。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

21. 女朋友或者老婆一定會有咗，但係冇人會懷疑係唔係親生。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

22. 結局一定係BBQ。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

23. 萬梓良喺《流氓大亨》嘅經典對白，「So WHAT?」。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

23. 萬梓良喺《流氓大亨》嘅經典對白，「So WHAT?」。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

24. 處境劇必有嘅食飯戲。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

25. 成日都有人中頭獎。（《愛·回家之開心速遞》截圖）