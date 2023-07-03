TVB都有自家「四大頂流」男星　三位成熟穩重最後一個係新人王

近年非常流行「頂流」這個字眼，顧名思義是有頂級的流量，換轉句話就是人氣頂級。講到現時香港的頂流，好多人會說是姜濤或Anson Lo，而內地也有最新網民投選的「四大頂流」名單，包括王鶴棣、王一博、肖戰和易烊千璽。那麼TVB也有自己的頂流嗎？當然有，以下將會數出四位TVB的頂流男星！

內地網友評選「新四大頂流」。（視覺中國﹑王鶴棣微博圖片﹑易烊千璽微博圖片）

姜濤近年升為頂流。(姜濤ig)

MIRROR 人氣王Anson Lo盧瀚霆。（LOVERAL官網）

陳豪

陳豪多年在TVB一直穩打穩紮，現時已是公司的頭號小生，只要有他出現的大騷，一定是企C位，地位超然。除了在TVB發展順利，自己亦與咖啡劃上等號，創立自己的形象與品牌。還有重要一點，就是愛妻號，是圈中出了名的好老公好爸爸。無論事業或形象都是在觀眾心目中有一流的水平，又怎樣不是TVB的頂流？

陳豪多年在TVB一直穩打穩紮，現時已是公司的頭號小生。（陳順禎攝）

+ 63

馬國明

與陳豪有點相似，同樣是在TVB紮根多年，觀眾緣已經累積不少。在經歷黃心穎事件後，大方處理的馬國明更獲加分，之後與湯洛雯的戀情也是被人看好的一對，而且馬國明是出了名的孝子，又是一位形象爆燈的頂流男星。

馬國明形象好令他都有不少廣告代言。

+ 58

王浩信

王浩信在TVB發展的勢頭本來很好，不過近兩年都主力將工作放在內地，而且開始在內地打開主場，除了劇集還有綜藝，看來是TVB下一位力捧要北上的男星。王浩信的頂流除了在事業上，還有他與老婆陳自瑤的婚變傳聞，大大話話傳了幾年，但一直沒有一個正式的答案，網民亦樂於不疲繼續討論，成為二人的流量密碼。

王浩信最近在內地劇集《家有姐妹》出現。（葉志明攝 ）

+ 9

周嘉洛

如果上面三位你都覺得年紀偏大，周嘉洛的出現會令情況有些改變。TVB最年輕的「最佳男配角」得主和最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，看得出他是名正言順的「新人王」，現在已是TVB常任男主角之一，兼開始有廣告代言，星途無可限量。另外他的喜劇細胞深得觀眾喜愛，人設討喜又有演技實力，做頂流絕對無問題。

周嘉洛年紀輕輕已經上晒位。（Instagram@kalok_）