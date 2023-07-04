范瑋琪黑歷史連環爆　曾揭梁靜茹婚變被取消關注IG　網鬧：綠茶婊

陳建州（黑人）日前接連遭大牙（周宜霈）、郭源元痛訴性騷，而陳建州火速發聲明否認，妻子范瑋琪（范范）堅定護夫、出面力挺，但仍未能平息風波，反而引起反彈聲浪，隨著整起事件不斷延燒，范瑋琪與梁靜茹鬧翻的過往再被網友翻出。



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梁靜茹2010年與美籍台灣商人趙元同在菲律賓長灘島結婚，2014年產下1子，未料，2019年傳出已與丈夫簽下離婚協議書，正式結束9年婚姻。不過，在梁靜茹尚未發出聲明前，范瑋琪當時竟先透過經紀人表示「隱隱約約有聽說」，遭網友炮轟「多嘴」、「綠茶婊」。

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雖然范瑋琪之後回應「我從來不是大嘴巴！保護！永遠守護你，陪伴你，愛你」，梁靜茹也曬出兩人合照，藉此向外界傳達兩人感情依舊，然而，就有網友發現，梁靜茹已默默將過去3年與范瑋琪的合照刪除，就連IG也取消關注。

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另外，徐若瑄有次開直播邀請梁靜茹、林心如、范瑋琪、YouTuber那那大師，期間，梁靜茹暫時離開，范瑋琪留言後，便被徐若瑄邀請加入聊天，聊到一半，梁靜茹回來後，范瑋琪便說「那我就不打擾了妳們好好聊天，Goodbye」，雖然IG直播聊天人數確實只能有4人，但兩人始終未同框，姐妹情疑似生變的傳聞再度引起討論。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】