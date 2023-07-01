范瑋琪撐黑人陳建州　演唱會爆退票潮「IG淪戰場」識睇一定睇留言

陳建州（黑人）陸續遭周宜霈（大牙）、郭源元及DJ妖嬌指控性騷擾，他持續神隱，僅透過經紀人發聲明，「范范」范瑋琪昨（29）日在社群發聲力撐老公，聲稱黑人滴酒不沾、舊家只有一張床、自己懷孕期間只出過5次門，卻慘遭網友一一打臉。9月將在台北流行音樂中心開唱的她，如今衰遭波及，大批網友揚言抵制，而她的演唱會門票銷售狀況也曝光。



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面對大牙指控性騷，黑人和范范發布聯合聲明，將對大牙進行民事訴訟，除要大牙在官方臉書發文道歉，更求償1000萬元（台幣、下同），此舉引發譁然。昨范范在IG Story聲援黑人，她表示「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛我的丈夫，我會用全力守護我的家庭。」卻讓網友的怒火更加旺盛。

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范范即將在9月8日開唱，大批網友放話抵制，更到售票網站查看售票狀況，她的演唱會票價分1280元、2280元、2880元、3480元、3880元、4280元共6種價位。5月底正式開賣後，目前僅最便宜的1280元票價售完，其他票價都還有不少空位。

范范好不容易走出失言風波，沉澱3年的她正蓄勢待發要復出，卻因黑人的風波被拖累，粉絲無奈表示「虧我以前很欣賞妳的作品的，現在對妳失望透頂了」、「為了妳的演唱會順利進行，不惜一切代價護夫，真的會毀了你們倆夫婦，不要再拿油救火」。

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