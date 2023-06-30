黑人陳建州范瑋琪急售台北天價豪宅　打九折遠低市價　勁蝕呢個數

「黑人」陳建州近日連遭「大牙」周宜霈與「微風女神」郭源元指控性騷，對此陳建州出面否認並對大牙提告，引發社會關注。而他與妻子范瑋琪位於台北市民生社區的愛巢，也被發現已經打了9折售出



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陳建州與范瑋琪曾居住在民生社區的「海華廣場大廈」，去年就傳出夫妻倆因為有資金需求出售該屋，開價5766萬元（台幣、下同），該物件內格局為「3房2廳3衛浴」，而根據實價登錄，去年1月該房以總價5208萬元出售，等於打了9折，扣除車位單價為67.1萬元，遠低於該社區行情價7至8字頭。

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經查謄本資訊可以發現，該戶2007年為范姓自然人買下，經夫妻贈與行為，在2012年贈與陳姓配偶。而陳建州夫妻是於2010至2011年婚禮，經時間與自然人姓氏等判斷，此案住戶應確實曾為黑范夫妻所有。

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