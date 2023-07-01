黑人陳建州曾被大S掌摑！二人分手原因終曝光 小S：范瑋琪EQ真高
黑人（陳建州）近日深陷性騷風暴，接連被大牙（周宜霈）、郭源元及妖嬌指控性騷，連日來成為新聞焦點，現在就連過往戀情也被翻出。事實上，過去范范（范瑋琪）就曾在節目上證實知道陳建州曾跟大S交往過，而從中學就認識黑人的好友唐志中也曾爆料，大S當年是個野蠻女友，可以當眾呼黑人巴掌，更驚曝兩人分手原因。
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過去范范上《康熙來了》節目時曾證實大S和陳建州交往過，她說自己和黑人還未交往前，有一次黑人說要到機場接她，結果竟然帶了大S來，說要介紹給范范當朋友。當時大S坐在後面，想觀察范范長什麼樣子，而范范對她第一印象是「覺得好漂亮的女生」。後來黑人才向她坦承，其實大S是他前女友。
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當時在節目中小S就坦言對於這層關係，覺得范范EQ真的很高，因為帶前女友去看現任女友，不就代表很在乎前女友的想法？就連蔡康永也說：「不管怎樣都不該讓前女友參加兩人聚會吧！」小S聽完驚呼：「重點是我們還變好姐妹，所以有問題的其實是范范？」
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不僅如此，唐志中也曾虧黑人追女生的手段高超，不但能讓前後任女友不計較還成為好姐妹。但究竟兩人分手原因為何，唐志中曾爆料當年大S是野蠻女友，會當眾呼黑人巴掌，因為女方脾氣太火爆才分手。不過大S曾透露，是因為黑人更適合當朋友所以才會和平分手。
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然而大S和黑人分手後仍維持好關係，先前大小S和阿雅、范曉萱一起上陸綜《我們是真正的朋友》，某集黑人驚喜現身，大S立刻衝上前去熊抱他。
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