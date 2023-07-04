中年好聲音2|梅啟明海選獨家照流出　憶梅姐即流淚：想Fans記得佢

《中年好聲音2》海選吸引不少名人報名，原來71歲的梅艷芳胞兄梅啟明都是其中一位參賽者，日前他現身閉門海選，大唱羅文的《小李飛刀》。《香港01》取得梅啟明海選的獨家圖片，而他接受訪問時指是朋友偷偷提名自己，更即席獻唱半首畀記者聽。不過問到是否想入行做歌手，他則笑稱：「都眼見棺材，仲做乜鬼歌手！」



梅啟明被爆參加了《中年好聲音2》海選，當記者向他求證事件，他顯得有點錯愕，因當日海選是閉門進行，而他亦冇見到現場有記者，不過梅啟明就承認7月2日出席了海選，當日一大清早去排隊，大約2點唱。他透露原來朋友拍下了他在晚會演唱的片段，偷偷幫他報名，突然他就收到TVB電話，自己都未準備好就要去表演，曾想過唱《小李飛刀》或《禪院鐘聲》，最終揀前者，因為比較熟悉。

梅啟明日前現身電視城，參與《中年好聲音2》海選。（提名人陳玉娥提供）

《香港01》收到一段梅啟明去年在晚會獻唱的片段，他先後唱出《明日話今天》、《小李飛刀》及《禪院鐘聲》三首歌，據知他們就是把其中唱《小李飛刀》的片段提交給無綫，報名參加《中年好聲音2》。

梅啟明去年在晚會上獻唱幾首歌，朋友拍下了片段並提交給無綫報名參加《中年好聲音2》。（提名人陳玉娥提供）

梅啟明指，自我介紹時都有評判認出自己，應該知他早前住院，問他身體好嘛，另外亦有評判問他為何不唱梅艷芳的歌，他表示：「我就話如果我揀阿梅嘅歌，我就會忍唔住，卒之講完之後冇耐，我真係忍唔住啦，我話點解今日要出嚟呢，阿梅啱啱嚟緊20周年，我想藉住呢個機會，希望啲Fans永遠都記得佢同埋喜愛佢，之後啲眼淚就飆出嚟。評判問我使唔使休息吓先，但係後面好多人等，我就話唔使啦，呑返啲眼淚，跟住開始唱歌。」他回憶起昔日跟梅媽去歌舞團工作，自己在後台幫手，常常被梅媽叫他出去唱歌，但自覺唱得不太好。

《香港01》取得獨家照片，梅啟明演唱《小李飛刀》，表示一唱梅艷芳就會忍唔住喊。

問到評判有冇咩評語，梅啟明說冇乜評價，但他見有些人唱兩句就被「叮」，不過自己都唱了半首才被叮。他更在訪問中向記者唱出《小李飛刀》，聽起來很有感情，唱腔有幾分似羅文。講到有冇信心入圍，梅啟明不抱太大期望，表示：「入圍就多餘，我冇諗住要入圍，個朋友夾硬叫我出去咋嘛！（你唔諗住做歌手？）都眼見棺材，仲做乜鬼歌手，講真我都係出嚟獻醜。」