李玟去世｜CoCo曾曝光1.5億豪宅　巨型廚房企到十幾人花園滿水果

李玟今日突然傳出自殺離世消息，其家姐亦證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

家姐李思林公布李玟死訊。（微博圖片）

CoCo生前所居住的海景複式豪宅更加是奢華至極，不單擁有巨型客廳和飯廳，就連廚房更加比是普通人所居住的單位還要大。

豪宅不單有望海的天台供CoCo曬太陽之用，她更擁有私人花園大玩自家種植，她曾在IG講道：「看見自己的花園裡種植的蔬菜跟水果終於長出來了！#蔥、番茄、芒果、香蕉、茄子、香菜、薄荷、百里香、迷迭香草、牛油果、羅勒、芥藍…...等等！吃自己種的菜都覺得特別的健康！開心」，可見花園之大。

巨型客廳！（IG影片截圖）

她亦曾在節目曝光廚房！（網上截圖）

花園都好大！（IG/@cocolee）

而樂裕民在2016年亦曾藉公司買賣形式，購入南區壽臣山道曉穎花園一個複式連天台戶，該物業實用面積達2,718呎，連車位成交價約8,200萬，實用呎價約30,169元。根據公司註冊資料，持有該單位的登記公司為Park Sun Investments Limited，公司董事為Bruce Rockowitz，與李玟老公同名。

有隻愛犬！（IG/@cocolee）

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