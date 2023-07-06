李玟去世｜結婚12年人工受孕9次失敗 ：要自己打三支針

歌手李玟於5日傳出病逝消息，享年48歲，李玟在樂壇成績優異，但除了事業高峰外，她最想成為一位好太太及媽媽，婚後長居洛杉磯的她，與外籍富商老公Bruce結婚長達12年，但卻遲遲無法懷孕生子，為了實現成為母親的夢想，夫妻倆嘗試了9次人工受孕，但最終都以失敗告終。

李玟與老公Bruce曾經相當恩愛。（視覺中國）

2018年3月李玟與老公Bruce回港出席香檳派對期間接受訪問，分享去紐約做人工受孕經歷，她說：「呢個過程其實係辛苦㗎，所有女仕做呢個過程，真係好佩服，因為要打針，平時要打10至14日，我最後要打三個禮拜，係超過其他人，因為我身體冇反應，後尾又有反應，所以再打多個禮拜，所以係三個禮拜一真打好多荷爾蒙⋯⋯最後做咗抽卵手術，但呢個過程我要自己去打針，要打三針，有一支針好粗，好粗又長要自己咭入去，我本身覺得自己做唔到，但到時你會同自己講you have to do it ⋯⋯」

李玟全盛時期曾紅遍中港台，亦出過4張英文專輯，絕對是衝出國際。（視覺中國）

分享完人工受孕經歷，李玟亦表示自己想生兩個小朋友，她說：「我希望可以生兩個，但其實有任何都好⋯⋯都係天賜俾你嘅禮物，如果最後無都唔緊要，真係天意，但希望有囉。」雖然人工受孕過程痛苦，但即使痛苦，李玟亦非常渴望成為母親。