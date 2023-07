李玟去世｜結婚12年人工受孕9次失敗 ：要自己打三支針

歌手李玟於5日傳出病逝消息,享年48歲,李玟在樂壇成績優異,但除了事業高峰外,她最想成為一位好太太及媽媽,婚後長居洛杉磯的她,與外籍富商老公Bruce結婚長達12年,但卻遲遲無法懷孕生子,為了實現成為母親的夢想,夫妻倆嘗試了9次人工受孕,但最終都以失敗告終。

李玟與老公Bruce曾經相當恩愛。(視覺中國)

2018年3月李玟與老公Bruce回港出席香檳派對期間接受訪問,分享去紐約做人工受孕經歷,她說:「呢個過程其實係辛苦㗎,所有女仕做呢個過程,真係好佩服,因為要打針,平時要打10至14日,我最後要打三個禮拜,係超過其他人,因為我身體冇反應,後尾又有反應,所以再打多個禮拜,所以係三個禮拜一真打好多荷爾蒙⋯⋯最後做咗抽卵手術,但呢個過程我要自己去打針,要打三針,有一支針好粗,好粗又長要自己咭入去,我本身覺得自己做唔到,但到時你會同自己講you have to do it ⋯⋯」

李玟全盛時期曾紅遍中港台,亦出過4張英文專輯,絕對是衝出國際。(視覺中國)

分享完人工受孕經歷,李玟亦表示自己想生兩個小朋友,她說:「我希望可以生兩個,但其實有任何都好⋯⋯都係天賜俾你嘅禮物,如果最後無都唔緊要,真係天意,但希望有囉。」雖然人工受孕過程痛苦,但即使痛苦,李玟亦非常渴望成為母親。