李玟CoCo去世｜富商老公樂裕民　三度傳不忠　曾暗示已離婚

天后李玟(CoCo)突傳出死訊,她的家姐Carol & Nancy發出噩耗,表示李玟因罹患抑鬱症,長時間與病魔抗爭而離世,在7月2日時家中輕生,7月5日急救無效離世,享年48歲。

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

天后李玟突傳噩耗!( VCG)

李玟近年多次爆出與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz 婚變,Bruce 更三度傳出不忠及繼女選擇支持爸爸,令李玟大受打擊及感背叛。據悉,李玟甚至已搬出南區壽臣山道曉穎花園的愛巢外,社交平台上停止追跡兩位繼女,更在社交媒體上展示患病及體重下滑的照片!李玟在年末總結中表示靠著愛與希望撐下去,並在2月14日發佈的新歌《TRAGIC》中並寫道「選擇離開的是什麼?選擇擁抱的又是什麼?」,並分享「走向死亡的愛情,無法挽回的關係,或許離開才是最好的安排。」不少歌迷均認為她對自己的感情及婚姻作出憑歌寄意,惹網友揣測暗示已離婚。

李玟和富商老公Bruce。(李玟@微博)

Coco李玟以往不時在社交網站上曬與老公的甜蜜合照。(cocolee117 @FB)

Coco李玟宣傳新歌時寫下:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you's.」疑暗示已決定離婚。(李玟微博)

李玟與Bruce於2011年10月在香港舉行婚禮,當時36歲的李玟與拍拖8年、52歲的Bruce在香港一連兩日舉行世紀婚禮,據知整個婚禮所費不菲,總開銷高達1.5億!

李玟世紀婚禮有Bruno Mars現場獻唱!

而這個世紀婚禮就分為兩日舉行,第一日於Sky 100註冊結婚,因為Coco曾表示要用香港的日落做背景行禮最浪漫,當時還有國際巨星Bruno Mars在現場獻唱《Just The Way You Are》、《Marry You》。下午5時左右,Coco身穿由名師Vera Wang設計的白色婚紗,在音樂的伴奏之下步入會場。婚禮上設有一個踩爛玻璃的猶太儀式,傳統上這個儀式要由新郎用右腳將一個用白布包住的盤子或玻璃杯踩碎,意味着踩碎婚前的各種惡習,並象徵這婚約一旦破碎,就不能再重圓。當日Coco接受傳媒訪問時表示與老公拍拖8年,大家是一見鍾情,之後更望向老公Bruce說:「I LOVE YOU FOREVER!」

+ 16

求助網站和熱線:

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

利民會《即時通》:35122626

明愛向晴熱線﹕18288