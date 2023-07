李玟CoCo去世｜與富商老公愛情長跑8年　豪使1.5億搞世紀婚禮

天后李玟(CoCo)突傳出死訊,她的家姐Carol & Nancy發出噩耗,表示李玟因罹患抑鬱症,長時間語病忙抗爭而離世,在7月2日於家中輕生,今(5)日急救無效離世,享年48歲,震驚全城。

李玟自從多重打擊後,整個人消瘦不少。(微博@CoCo李玟)

李玟與大16年的加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz(樂裕民)近年三度爆出婚變,更傳出李玟已搬出南區壽臣山道曉穎花園的愛巢。現年64歲的Bruce擁有20億身家,為利標品牌有限公司行政總裁,長期待在香港總部,是李澤楷Colby NetLtd公司的拍檔。自2001年起出任利豐執行董事,2004年起出任利豐(貿易)總裁,2003年前,兩人相識於CHANEL派對,立即陷入熱戀。並於2011年10月27、28日在香港完婚。

愛情長跑8年!(VCG)

婚禮成為熱話!(VCG)

雖然Bruce曾離婚並有兩個女兒,但李玟顯然並不介意做繼母,並把人生重心放在男友身上,每週三、四固定飛香港陪伴男友。不會下廚的她,還專程為男友及女兒學習烹飪。李玟與Bruce於2011年10月在香港舉行婚禮,當時36歲的李玟與拍拖8年、52歲的Bruce在香港一連兩日舉行世紀婚禮,據知整個婚禮所費不菲,總開銷高達1.5億!

一家四口!(VCG)

李玟世紀婚禮,仲有Black Eyed Peas!

而這個世紀婚禮就分為兩日舉行,第一日於Sky 100註冊結婚,因為Coco曾表示要用香港的日落做背景行禮最浪漫,當時還有國際巨星Bruno Mars在現場獻唱《Just The Way You Are》、《Marry You》。下午5時左右,Coco身穿由名師Vera Wang設計的白色婚紗,在音樂的伴奏之下步入會場。婚禮上設有一個踩爛玻璃的猶太儀式,傳統上這個儀式要由新郎用右腳將一個用白布包住的盤子或玻璃杯踩碎,意味着踩碎婚前的各種惡習,並象徵這婚約一旦破碎,就不能再重圓。當日Coco接受傳媒訪問時表示與老公拍拖8年,大家是一見鍾情,之後更望向老公Bruce說:「I LOVE YOU FOREVER!」