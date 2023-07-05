李玟CoCo去世｜藝人紛到IG留言悼念　吳若希：願你在天堂沒有傷悲

李玟（Coco）自殺身亡消息震驚全港，她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲。李玟作為樂壇天后以及前輩，一向唱得跳得，成功進軍國際樂壇，絕對是香港歌手唱跳天花板的存在。

李玟絕對是唱跳天花板的存在。（微博@CoCo李玟）

不少藝人都對李玟的離世感到婉惜，紛紛到她的IG留言作最後悼念，包括吳若希、張名雅、崔碧珈、馬天佑等人。

家姐李思林公布妹妹死訊。

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷著極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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