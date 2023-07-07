Toyz裸上身談鍾培生拳賽　死敵館長打賞7500蚊台幣支持　網民暴動

由香港前電競選手冠軍Toyz對上前老闆鍾培生的世紀之戰《拳上Tha Cage 》5日順利落幕，最終由Toyz被TKO（技術性擊倒）落敗，鍾培生獲勝。而在比賽結束之後，Toyz也以「拳擊廢物短直播」為題開直播與粉絲分享心情，他坦言讓大家看笑話了，還說丟了台灣格鬥圈的臉，不過隨後卻出現他的死對頭館長，館長抖內7500元（台幣），大讚他打得很好。



【相關圖輯】鍾培生四回合輕鬆KO Toyz 點圖放大重溫拳賽精彩場面👇👇👇

+ 32

Toyz、館長大和解？

Toyz在直播中只穿一件內褲，一邊與網友分享心情。他直言自己輸掉比賽真的非常難過，其中最主要原因就是丟了教練團的臉。坦言「我有時候練拳遲到，教練什麼話都不會說，覺得很不好意思。」他承認自己是經驗不夠，更說大家都是買票進來看，所以自己就算被揍，也要被揍到完。就當他在念抖內名單時，出現一則抖內了7500元的留言，寫下「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油！」

【相關圖輯】鍾培生約戰Toyz台北拳賽 過磅即場摑一巴雙方人馬衝前險變圍毆！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

Toyz一看發現留言人竟然是「館長惡名昭彰」瞬間引爆留言區暴動，Toyz也高喊兩三次「謝謝館長！」但隨後又不好意思說「唉唷……是我不好啦！真的，真的是我不好，當然我不能代表台灣格鬥圈啦！但是我是台灣教練帶出來的，我就覺得說……打得不好你知道嗎？」也談到跟館長私下互動，當時館長還再三提醒他要記得分配比例，可惜最後依然落敗。兩人互動也被網友熱烈討論，不少人笑稱Toyz跟館長可能是上輩子的情人，這輩子才來相愛相殺。

延伸閱讀：

瘦子 Freestyle Battle 打頭陣！首戰對上楊和蘇：「我想挑戰一下自己！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】