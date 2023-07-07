Toyz鍾培生拳賽分析　孫生瘋狗般揮拳原來係戰術　3回合揮底艾理

【Toyz鍾培生拳賽】「反骨男孩」孫生、網紅小哥哥艾里經常於社群平台隔空交戰，5號終於在拳擊賽《拳上2023終於之戰》正面對決，雙方賽前也不斷挑釁對手，孫生更創作一首〈揍小哥哥艾里〉嘲諷，引來對方放話警告，「給我等著，到時候一定把你打X！」由於兩人皆無打拳底子，孫生一陣「瘋狗流」打法竟把小哥哥艾里打到無力反抗，震驚全場的同時，贏得最後勝利。



《拳上》5號晚在小巨蛋正式開打，孫生與小哥哥艾里的對打備受矚目，其中孫生賽前也嗆聲，「要把小哥哥艾理的鼻子打歪」，小哥哥艾里也不甘示弱，揚言要「打趴對方」。然而，雙方在幾名美女圍繞身旁、登上擂台之後，居然開始戴起頭部護具，瞬間引來全場噓聲。

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值得關注的是，孫生一開始即積極揮打進攻，以持續縮短距離方式、阻礙對手展臂出拳，而他的戰略更被網友稱為「瘋狗流」打法，完全放棄調節體力問題，全力往對手臉上打。面對停不下來的孫生，小哥哥艾里奮力閃躲，亦讓體力大幅消耗，苦戰3回合後，最終判定藍方孫生贏得比賽。

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賽後孫生也透過IG Story分享勝出喜悅，「我成功了，我贏了！所有人！沒有讓你們失望」、「我可以回歸正常生活了，自己都想掉淚」。不少網友也湧入孫生的直播留言，「你今天打得很熱血，不屈服值得鼓勵，很正面」、「揍小哥哥艾里成功」、「太棒了啦」、「最後體力不支沒有倒下，respect」、「就知道你會贏」。

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至於落敗的小哥哥艾里，賽後隔日也寫下長文，宣稱自己沒有任何遺憾的地方，回想過去兩個月備賽的日子，每場訓練都沒有偷懶，似乎能夠體會運動員的辛苦。小哥哥艾里提到，「一場拳賽的輸並不代表整個人生」，因隱形眼鏡不慎掉落、強忍模糊視線的他，唯有不停往前，最後也大方給對手孫生獻上祝福。

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