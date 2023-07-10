華莎「M字腿自摸」猥褻舞步涉犯淫亂罪 家長：聯想到變態性關係
撰文：聯合新聞網
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MAMAMOO的華莎驚傳被告！她今年5月12日在成均館大學慶典上演出，因為一個M字開腿舔手摸下體的動作，遭學生家長聯合告發。家長們認為她觸犯淫亂罪，當眾不良示範教壞小朋友。
首爾警方接獲報案，學生家長人權保護團體舉報華莎演出觸法，警方已經著手進行調查。家長們認為華莎的動作讓人聯想到變態性關係，造成觀眾不適，已經不符合藝術表演，不能以舞蹈動作去解釋。
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警方表示，在受理報案和調查過後，之後如有必要，會傳喚被告進行了解調查。而華莎的經紀公司還在了解情況，還沒正式對外回應。
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