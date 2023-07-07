Jennie崩潰哭了！與V傳緋聞＋新劇負評如潮　疑難抵壓力淚曬舞台

正所謂「人紅是非多」，BLACKPINK Jennie最近的緋聞輿論不斷，像是「划水」爭議、BTS（防彈少年團）成員V傳出戀愛緋聞，出演首部美劇〈The Idol〉備受批評等等。雖然Jennie從來沒有給出相關回應，但她近日在音樂節表演途中疑似忍不住哭了。



BLACKPINK於7月2日及3日一連兩天亮相於英國海德公園音樂節「British Summer Time Festival」，這也是BLACKPINK首次在英國盛大的音樂節演出，創下了歷史。BLACKPINK精彩的演出震撼觀眾，而有細心的粉絲發現，Jennie似乎在表演〈Tally〉時哭了。

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BLACKPINK是在演出接近尾聲時演唱〈Tally〉，從粉絲拍攝的影片中可見，Jennie在表演過程中倒抽一口氣，似乎在強忍著情緒，接著就坐在舞臺臺階上，看似低頭抽泣。輪到Jennie的rap段落時，她依然穩定地演唱，並在拍打了自己的胸口後，唱出這句歌詞：「That's my choice and there's no one I'm hurting」（那是我的選擇而我沒有在傷害誰）

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有粉絲心疼Jennie受盡網民的惡評，而這句歌詞似乎就唱出了她的心聲。雖然Jennie後續在表演中有展露出笑容，但不到幾秒就收回開心的表情。另外，也有粉絲認為Jennie沒哭，而是恐慌症發作，所以才表露出異常。無論如何，還是希望Jennie能夠好好的，也希望公司多關心藝人啊！

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