Jennie崩潰哭了！與V傳緋聞＋新劇負評如潮　疑難抵壓力淚曬舞台

正所謂「人紅是非多」,BLACKPINK Jennie最近的緋聞輿論不斷,像是「划水」爭議、BTS(防彈少年團)成員V傳出戀愛緋聞,出演首部美劇〈The Idol〉備受批評等等。雖然Jennie從來沒有給出相關回應,但她近日在音樂節表演途中疑似忍不住哭了。



BLACKPINK於7月2日及3日一連兩天亮相於英國海德公園音樂節「British Summer Time Festival」,這也是BLACKPINK首次在英國盛大的音樂節演出,創下了歷史。BLACKPINK精彩的演出震撼觀眾,而有細心的粉絲發現,Jennie似乎在表演〈Tally〉時哭了。

【圖輯】點圖放大看網上瘋傳Jennie疑似流淚的畫面👇👇👇

BLACKPINK是在演出接近尾聲時演唱〈Tally〉,從粉絲拍攝的影片中可見,Jennie在表演過程中倒抽一口氣,似乎在強忍著情緒,接著就坐在舞臺臺階上,看似低頭抽泣。輪到Jennie的rap段落時,她依然穩定地演唱,並在拍打了自己的胸口後,唱出這句歌詞:「That's my choice and there's no one I'm hurting」(那是我的選擇而我沒有在傷害誰)

【圖輯】點圖放大看更多BLACKPINK Jennie靚相👇👇👇

有粉絲心疼Jennie受盡網民的惡評,而這句歌詞似乎就唱出了她的心聲。雖然Jennie後續在表演中有展露出笑容,但不到幾秒就收回開心的表情。另外,也有粉絲認為Jennie沒哭,而是恐慌症發作,所以才表露出異常。無論如何,還是希望Jennie能夠好好的,也希望公司多關心藝人啊!

【相關圖輯】BLACKPINK演唱會Lisa台上突暫停演出「掛住玩Switch」過程全被拍(點圖放大瀏覽👇👇👇)

【本文獲「Goody25」授權轉載。】