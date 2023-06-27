BLACKPINK Lisa疑與NCT泰容熱戀中　網民用IG找出大量拍拖證據

Bruno Mars早前在韓國的演唱會，除了臺上的明星外，台下也相當精彩，幾乎半個Kpop圈的藝人都紛紛前來朝勝。BLACKPINK的Lisa和NCT的隊長泰容一起去看演唱會引起了熱議，不久後韓網便出現了兩人疑似正在戀愛的討論帖，有網民更整理了一系列兩人戀愛的證據。



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在蒙馬特愛牆打卡

首先在今年2月4日，Lisa前往法國參加她擔任大使的法國奢侈品牌Celine的發佈會，並拍下了蒙馬特著名的愛牆發佈在個人IG上，前兩天泰容也在IG上傳了這個用331種字體、280種語言寫著「我愛你」的著名藝術品。然而，蒙馬特愛牆本來就是巴黎相當有名的景點，通常遊客也都會在這裡打卡，因此這個說法似乎有點牽強。

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超多同款單品

不過，眼利的網民發現Lisa和泰容有超多情侶款，從手機殼、帽子到衣服都有，雖說明星用名牌單品撞款的也不少，但要知道之前Jennie和BTS的V也是從一條項鍊開始被發現兩人似乎在戀愛，因此Lisa和泰容的同款單品更顯得耐人尋味。

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韓網：不同Level

這個戀愛傳聞迅速引起熱議，有韓國網民就調侃稱，「感覺LISA應該也是跟什麼財閥二代搭在一起，什麼時候會跟泰容了？」、「LISA喜歡高的男生！像是孔劉這樣的，所以怎麼會選泰容？感覺兩人不是在同個級別上的。」

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