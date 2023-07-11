鍾培生專訪｜四回合TKO十年死對頭Toyz　受李小龍1句啟發搏盡練拳

【鍾培生／Toyz／TKO】「他一直抱著我，當時腎上腺素很高，教練跟我說打慢一點，我就一個Hook，他的牙套就飛出來了」香港電競之父鍾培生回憶起5號在小巨蛋舉辦的《拳上2023 終於之戰》擂台上的對戰情形，雖然臉上留下了一點黑青的印記，但仍止不住喜悅，因為與宿怨10年的Toyz在這天做了一場堂堂正正了結。



鍾培生是鼎鼎有名的香港電競之父，年紀輕輕就創建起香港電競帝國，專訪當天甚至幾個年輕小伙子在一旁看到他，爭相索取合照，疫情之後睽違三年再訪台灣，鍾培生是因為受《拳上2023 終於之戰》邀約與死對頭Toyz來場生死對決，兩人原本是在電競事業上的好夥伴，後來因故撕破臉，這次拳賽鍾培生輕輕鬆鬆打敗Toyz，他說他不是運氣好，而是他真的下了苦工在練習。

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「其實我第一次接觸打拳是四年前，因為我從小沒有運動細胞，這我是人生唯一的東西，一步一腳印，從呼吸穩紮穩打從零開始訓練，這訓練了我一個態度，做好一件事，反覆一直做就對了，李小龍說過，不怕一個會一千個招數的人，只怕只會一招數但卻練成精的人。」這句話鍾培生可說是徹底實踐，因為為了這場比賽，鍾培生放下繁忙的工作專注密集了練習10周，用最嚴苛的方法操練自己，每天頂著30度高溫在戶外做體能訓練，回到練習場，正常休息時間1分鐘，但他只給他自己30秒的喘息時間。他笑說:「我所有休息都是30秒，所以我這一次打擂台是我第一享受一分鐘的休息。」

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這場比賽鍾培生提前以四個回合就TKO（技術擊倒）了Toyz，可見鍾培生不是打著玩的，不僅腳踏實地的練習更認真學習所有技巧，他說： 「我不是完美主義者，因為這四個字會給身邊的人很大的壓力，但我是一個實幹型的人，只要我要做這個事情，我就會專注把這個問題解決，而且我願意把錢花在買『機會』。」

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「機會說」令所有人眼睛一亮，鍾培生解釋：「我很喜歡買『機會』，這個東西有機會，我就會花在這種事情上面，比如我的教練是奧運的選手，過去我從沒有見過他。我覺得這可能是我人生最後一個拳賽而且在小巨蛋，所以如果這次沒把握，我人生可能沒有再有一個機會，請最頂級的教練來教我，所以這個就是一個機會! 」

鍾培生今年才32歲，擺脫一般人對富三代、百億身家有錢人的奢華印象，很清楚的知道自己要什麼，他說千萬拳酬將會拿來做比賽，鼓勵更多有天分的拳擊手，至於他自己可能會封拳回歸工作，但他也留下但書，除非再出現一個很欠扁的人，又有高報酬請他打，那可能會再度出山。

鍾培生給自己的信念就是「要做就要做到最好。」（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

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