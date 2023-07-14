曾遭劉德華鬧足20分鐘！港娛記稱華仔因一事失控　網民睇完得啖笑

近來前香港資深娛樂記者朱皮在抖音發影片，談香港四大天王，其中就大爆自己曾被劉德華大罵20分鐘，不過網友對於他的爆料都直呼太扯，不相信他所說的話。



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朱皮在影片中自稱，當年香港四大天王封號就是他封的，還提到當年劉德華不准記者跟拍採訪朱麗倩，有次劉德華以為他要訪問家人，就打電話痛罵他20分鐘，還不准他掛斷電話，並揚言要用20個億的身家，讓他當不了記者，之後知道是一場誤會，就當著10幾個記者面，在TVB前與他擁抱道歉。

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劉德華在圈內是出名的好脾氣，因此網友對於朱皮的爆料都認為「一本正經的胡說八道」、「劉德華有你的電話嗎？」、「整天鬼扯」、「這故事編得有點過了」、「浪費流量」。

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