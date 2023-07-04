劉德華晚會1舉動顯巨星風範　5大暖心事跡：願降低片酬助電影開拍

劉德華暖心事跡回顧！現年61歲的劉德華，向來都被封為「親民天王」，和善、有風度的個性獲網民大讚充滿巨星風範。劉德華在日前出席《灣區升明月》音樂晚會時，對工作人員的一個舉動，引來網民大讚他超暖心，更不禁表示難怪他可以紅這麼多年，究竟當時現場發生了什麼事呢？



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劉德華早前出席《灣區升明月》音樂晚會時，在後台相當擠迫，劉德華為聽清楚旁邊工作人員說話，不介意低頭彎腰靠近對方，而在走到一半時，他更突然伸身接住一名工作人員，似乎是提醒工作人員不要撞到別人，這樣的舉動引來網民好評，更大讚劉德華擁有巨星風範。

劉德華晚會後台的1個舉動獲讚有風度！（andylauox＠IG）

劉德華5大暖心事跡回顧 盡顯巨星風範！

事實上，劉德華的暖心事蹟多不勝數，曾經在張衛健面臨危機時伸出援手，又甘願提攜後輩，《01女生》今次就為大家盤點天王劉德華的5大暖心事件。

劉德華暖心事跡1：助張衛健走出破產困境

劉德華曾經在張衛健面臨破產危機時出手相助，預資了一筆錢給他，並幫助張衛健供樓，當時劉德華跟張衛健說了一句：「學到的要教人，賺到的要給人」，這句話令張衛健一直銘記於心，這份恩情也令他難以忘懷。

劉德華暖心事跡1：助張衛健走出破產困境（andylauox＠IG）

劉德華暖心事跡2：金像獎頒獎不搶鄭秀文風頭

在《第四十一屆香港電影金像獎》中，鄭秀文憑著電影《流水落花》勇奪「視后」殊榮，當時由劉德華擔任頒獎嘉賓，兩人在台上擁抱時，鄭秀文背對著舞台，而劉德華便隨即刻意轉身，有網民分析認為劉德華這樣做是為了讓對方可以面向觀眾，不想搶去鄭秀文的風頭，網民也大讚這舉動相當細心。

劉德華暖心事跡2：金像獎頒獎不搶鄭秀文風頭（andylauox＠IG）

劉德華鄭秀文多次合作。（andylauox＠IG）

劉德華暖心事跡3：拍片送粉絲

由瘦子E.SO、Ella陳嘉樺、柯有倫等主演的台灣電影《速命道》最近在香港上映，劉德華亦有在電影中特別演出，瘦子E.SO在戲中與劉德華有不少同場戲份，瘦子表示有同事是劉德華的粉絲，希望華仔可以拍片跟同事快講一句「加油」，怎料劉德華拿了瘦子的手機，錄了一段很長的話給同事，瘦子其後更大讚劉德華是一位很值得學習的藝人。

劉德華暖心事跡3：拍片送粉絲（《速命道》劇照）

劉德華暖心事跡4：甘願降低片酬助電影開拍

《無間道》稱得上是劉德華的經典作之一，電影除了有劉德華之外，更有梁朝偉、黃秋生等大卡士主演，導演劉偉強曾在電影播出多年後接受訪問時表示，由於電影拍攝時期，香港電影正在走下坡，製作資金並不多，劉德華得知後為了讓電影能順利開拍，竟然願意不拿錢先拍，後來也帶頭只拿較低的片酬，劉偉強也為此事而心存感激。

劉德華暖心事跡4：甘願降低片酬助電影開拍（《無間道》劇照）

劉德華暖心事跡5：為妻女茹素

劉德華不只有對粉絲、後輩、好友表現暖心，對妻女也如是，對太太及女兒都寵愛有加。劉德華因為妻子朱麗倩及女兒都是吃素的關係，自己也跟著茹素，至今也仍然堅持。作為天王工作繁忙，又要經常到外地工作，但只要他有假期就會抽時間陪伴家人，身在外地時也會每天至少打2次電話回家報平安，而且多年來，與太太幾乎沒試過大聲吵架，看得出劉德華對妻女同樣暖心寵愛。