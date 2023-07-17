Jennie開騷屢被指太Hea罕回應　揭背後隱情：不知道怎麼控制身體…

南韓大勢女團「BLACKPINK」紅遍全球，4名成員個人特色鮮明，在全球都擁有大批粉絲擁護，近期也飛往各國展開巡迴演唱會；不過，成員Jennie卻屢次被指控「表演划水」，遭批評敷衍對待舞台。對此，她近日也首次談及此事，並透露背後原因。



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Jennie近日受邀BBC podcast節目《At Your Service》，也首度提及「划水」一事，透露她在表演時頻繁受傷，在無形中給自己壓力，直言：「對我來說是壓力很大的事」，所以表演任何動作時都小心翼翼，看起來才像是沒有用盡全力的模樣，讓觀眾誤以為在划水，也難過表示：「讓粉絲失望，我不太知道要怎麼控制自己的身體。」

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Jennie也坦言還在學習怎麼控制、處理，同時提及穿高跟鞋跳舞的難處，表明有很多人穿高跟鞋可以跳得很好，但她的腳不適合，直言：「穿高跟鞋時，腳有時候會腫，體力就會消耗很快」，所以近期才選擇穿支撐腳踝的靴子或低跟鞋；而主持人Dua Lipa也鼓勵她：「妳做得很好，沒有讓任何人失望。」

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