BLACKPINK演唱會｜Jennie離場疑暗藏健康隱患　開騷前被捕獲行山

南韓女子天團BLACKPINK正在世界各地舉辦巡迴演唱會，成員Jennie 11日在墨爾本站開唱時，演出到一半無預警下台離開，YG娛樂事後證實她是因健康問題無法完成演出。眼看16、17日即將於雪梨開唱，不少粉絲擔心她無法上場，不過有網友在演唱會前一天，目擊Jennie跟友人登山，看起來已恢復了許多。



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有網友15日在網上貼出Jennie在戶外穿著羽絨外套的照片，原來是有粉絲在澳洲登藍山（Blue Mountain）時巧遇偶像，大讚她本人很漂亮，並透露她身邊還跟著經紀人及保全。由於是演唱會前一天被拍到登山，不少歌迷表示安心，雪梨場Jennie應是可以順利進行演出。

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事實上，先前YG娛樂內部人士就對媒體表示，表演是藝人與粉絲之間的約定，Jennie很努力想遵守這個約定，現在的身心狀態也維持在一定程度之上，且不僅Jennie，BLACKPINK全體成員皆很努力管理自身的健康狀態。

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