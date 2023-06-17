BLACKPINK演唱會｜Jennie中途離場後去食海底撈　粉絲怒火中燒

BLACKPINK日前至澳洲墨爾本開騷，不料Jennie在開場便顯得有氣無力，僅唱跳不到三首就轉身下台，讓眾多買票進場的粉絲不滿，表示為了去看Jennie不惜花大錢，卻得到這樣的不好觀看體驗，引發眾怒之下，經紀公司也隨即發布聲明，表示Jennie確實身體不適，因此先行離場，早前Jennie也在個人的IG上公開跟粉絲道歉，不過仍有粉絲網友不買單。



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Jennie為演唱會中離「公開道歉」難息眾怒，更被粉絲揭發去食海底撈！

對於BLACKPINK墨爾本演唱會Jennie因身體不適先行離場，引發粉絲眾怒之後，Jennie稍早也在IG上公開與粉絲道歉，寫到「親愛的墨爾本Blinks，我很抱歉禮拜天沒辦法撐完整場演唱會，我盡全力在復原當中，你們的支持及理解對我來說是全世界最重要的事，謝謝每一個來參加墨爾本演唱會的你們，愛你們大家。」

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Jennie這番公開道歉讓眾多粉絲不捨，不過也有粉絲網友不滿，表示「Jennie演唱會中離」已經不只一次，分別搜出在香港、泰國、哥本哈根、加拿大和澳洲中離的影片，認為Jennie若是真的身體不適，可以在台上跟粉絲觀眾告知，而不是直接扭頭就下台，給人很不尊重的感受。

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稍早更被澳洲網友發現，表示他在墨爾本演唱會後隔不到兩日，就看到BLACKPINK包括Jennie在內的一行人在Chatswood的海底撈享受火鍋，這次爆料讓花高價票進場的粉絲再度氣炸。

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