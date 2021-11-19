美國女孩專訪｜林嘉欣在台灣9年被「消費」認蠢：覺得自己是傻瓜

【林嘉欣／金馬獎／美國女孩】林嘉欣以電影《美國女孩》問鼎第二座影后，這回她在片中首次飾演乳癌患者並帶著兩個女兒到外國讀書又回到台灣治療的堅毅母親，她演得絲絲入扣，對於片中大女兒方郁婷所演的「方儀」因文化差異被欺負更有共感，她15歲那年在加拿大被星探發現，來到台灣發展9年間，曾因說著一口英文腔的中文在節目上被消費，憶起往事，她說：「當然會配合，但會覺得自己是傻瓜。」



林嘉欣是金馬獎史上首位獲得女主角、女配角與新演員三項演技獎大滿貫的演員，其實早年她是先以歌手之姿出道，在台灣發展期間，因為中文不是很流利，經常被玩弄口音，即便看著大字報也看不懂，由於還是新人面對玩笑沒人教如何應對，她當時就全權配合，直到她去香港發展，告訴自己：「我要重新開始，我不要裝傻了。」她按照自己想要的樣子，朝著自己的方向走，拍了第一部由許鞍華導演執導的電影《男人四十》，與張學友、梅艷芳合演，讓她演技獎大滿貫，一口氣奪下金馬和香港金像獎的女配、新人。不過對於那樣的經歷她也說：「沒有後不後悔，只是那個時候不知道原來可以做自己。」

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她在片中與大女兒相愛相殺，現實生活中，她坦言對自己媽媽也是又愛又恨，笑稱至今對母親還是很不客氣、很叛逆，「我都直話直說，經常在我媽媽的傷口灑鹽，總是有的。」她猜想直接的方式可能和從國外長大的背景有關，「在國外都是直接說，沒有包袱的，不會因為長輩或老闆不能說，因為溝通分很清楚，不是針對人，是因為公事公辦，可是回到華人環境裡，好像很多事情都不能直接說。」她看著媽媽也不禁感嘆：「好累喔，人不能簡單一點嗎？」

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下輩子，她和片中角色想法一樣，笑稱想當男生，直呼：「當女生好累喔！」她說：「社會是進步的，可是還是很多普世價值對女性有期望。」林嘉欣盡量在「自我」和「傳統女性」之間找到平衡，「我很注重自己的發展，不管是做陶土創作還是當演員，創作的時間對我來說很重要，所以我必須把家庭的事弄得很妥當，多餘的時間就可以專注在我的發展，這樣會特別累，但這是必須的，不能只是專注自己家裡很亂。所以我完全享受在電影現場，陶室能夠把自己忘掉，忘掉自己身份、角色、崗位，我會喜歡沈靜在角色的情感世界，我對很多情感表達事很敏感，我很需要表演。」

她在老婆、母親的角色中依然稱職，面對自己和導演老公袁劍偉生的11歲和8歲女兒，偶有教育上意見分歧的時候，但她認為「這樣也好，多一點角度討論」。兩個女兒在不同領域各有擅長的地方，她也笑說兩個女兒已經叛逆了，「我們家庭的文化是每個人都是獨立的，我們選擇比較難的教養方針，把她們當人來看待，會讓她們知道大人也會有狀況。」她讓孩子理解自己的想法，偶有意想不到的回饋，林嘉欣分享，有次請女兒到陶藝室幫忙，陶碗不小心破了一小塊，正當她懊惱時，小女兒就說這是「broken beautiful」（破碎的美），讓她很驚喜，甜笑說：「應該要拿筆記本記下來的。」

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這次的拍攝，戲裡戲外都是兩個女兒的媽，為了把自己過去首次拍攝電影的美好經驗延續下去，她和導演阮鳳儀花了很多時間與飾演女兒的方郁婷、林品彤培養關係，因此建立了很好的信任，她告訴新演員：「我們會保護你，我們會照顧你。」她覺得新演員首次演戲就要掏出如此多感情很不容易，所以她必須讓對方知道「我在這邊，不會批評妳，會好好的照顧你」。

《美國女孩》不少場戲都賺人熱淚，其中讓林嘉欣印象最深刻的一場被剪掉了，她分享，該場戲在髮廊，是她拖著剛檢查完身體疲累的身軀帶「方儀」到髮廊剪頭髮的戲，她推著煩躁的情緒和女兒討論頭髮長度，就在爭執過程，方儀拿起剪刀賭氣地把長髮剪掉，由於這場只能有1次機會，她看著方郁婷嚇到而流淚不止的表情，想到就很心痛，她說：「每次想到都很心痛，很複雜的情緒。」

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