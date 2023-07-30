自爆8年「無酬出演」PSY濕身Show　Rain：那些錢可在江南區買豪宅

南韓歌手Rain（鄭智薰）出道20年，年過40歲還是努力控制飲食，保持精壯身材。而Rain幾乎每年參加「江南大叔」PSY的濕身秀演唱會，昨（29）日他竟自爆「連續8年都是無酬出演」。



「SUMMER SWAG」從2011年開始每年舉辦，是PSY的代表演唱會之一，現場噴水讓歌手、觀眾「濕身」是該活動的特色。此外，來賓也是一大亮點，Rain每次參加，表演狀態以及他秀出的「好身材」，總讓歌迷大讚「寶刀未老」。

不過，該演唱會曾因浪費水資源、工作人員墜亡意外等，而引起不少爭議。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而，Rain在個人YouTube 頻道《Season B Season》發布影片，他在前往PSY演唱會場所的路上，和工作人員表示自己是被PSY「強制召喚」，進一步說：「我平常收到表演的邀約都不太常參加，竟然為了哥（PSY）跑到天涯海角」。

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隨後，Rain自言自語「是不是應該和載相（PSY本名）哥收錢了」，讓工作人員震驚出演這麼多年是否都沒收錢，Rain則回應「已經無酬演出第8年了」，開玩笑表示，如果有收錢的話，應該可以在南韓的「天龍國」江南區買公寓。

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