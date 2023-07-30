香港小姐2023｜大熱王敏慈不藏了　罕有晒泳裝展現完美身材

《香港小姐競選2023》決賽暫定於2023年8月27日舉行，應屆港姐候選佳麗中，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈已經成為大熱門，不過人紅事非多，身高169cm的王敏慈於面試時因太濃妝被外界質疑整容，不過有其好友在網上上載中學合照力證其精緻五官純天然，而王敏慈亦曾在IG上載多張童年照親自辟謠！除了童年照，她最新在IG放出泳裝相片，完美身材令人羨慕！

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王敏慈被稱「翻版范冰冰」。（Instagram@w.mxn）

罕有晒泳裝展現完美身材。（IG圖片）

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王敏慈今年21歲，現在於中央戲劇學院讀書。翻查她的社交平台，她極具音樂天份，識玩多樣樂器，而且不會吝惜自己的身材，不時都會有靚相post出。

極具音樂天份。（IG圖片）

極具音樂天份。（IG圖片）

私生活照曬極好身材。（IG圖片）

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