微辣阿晶｜加蔥頭馬阿泰失望退出微辣及網絡：朋友驚我變下個Jane

微辣前經理人阿晶（Jane）日前輕生離世，其舊愛加蔥翌日開直播道歉，並提到因不想連累不相關的人，決定退出微辣。這幾日有幾位微辣藝人在IG個人檔案中刪去微辣的通訊電郵，疑似離開公司，而被指是「加蔥頭馬」的阿泰，卻是繼加蔥後首位承認已離開微辣的幕前藝人。



阿泰（右）月前與加蔥一齊開魔術Show。（IG@witness_kou）

阿泰是位魔術師。（IG@witness_kou）

阿泰（高維泰）加入微辣三年，與加蔥關係密切，且兩人都是魔術師，月前曾一起開魔術Show。在阿晶離世後，他算是比較高調發聲的一位，有人甚至認為他袒護加蔥，阿泰除了「亂入」思男直播幾度叫她關直播外，又一度與網民對罵。有人留言質問他為何要叫思男收口，他回覆：「我驚你哋逼死多個人咋，為你積陰德呀！」等，並關掉IG留言功能。

阿晶離世當晚，思男開直播期間，阿泰多次留言叫她關直播，有網友因而到阿泰IG鬧他。（IG@sinam1001）

本月中曾出Post指：「無後悔三年前轉行入微辣呢個嘗試🙏祝微辣十周年快樂」的阿泰，今午（30/7）出Post宣布已退出微辣，他說：「已離開微辣 對公司失望 對網絡失望 對全世界失望 冇料阻止任何事發生 以前係 而家係 將來都係 RIP」

阿泰今宣布已退出微辣。（IG@witness_kou）

之後阿泰補了一段超長Caption，全文如下：

「由今日起IG Youtube，再無阿泰呢個人，我唔需要阿泰呢個名東山再起，我受夠呢到一切。我冇料玩落去，七情六慾放上面、有咩講咩嘅人真係唔適合玩呢個圈，毀三關（觀）既野（嘅嘢）日日發生，早半年起我情緒都日日爆發邊緣，呢兩個月朋友陸續開始叫我睇病，驚我會變咗下一個Jane。呢個唔係一個兢兢業業嘅工作，一切都係講命，我後悔點解唔早啲傾解約。

Jane出事前，好感謝朋友觀眾叫我向前望，但向前望有啲乜嘢喺度？我已經鬧曬（晒）全世界，朋友到老細逐個打電話X！Jane出事後，朋友們比人X，睇住身邊人喊，又氹唔倒（到）任何人笑起身，我幫唔倒（到），一個都幫唔到，只能無能狂怒。你哋真係認為所有人都抵死？口口聲聲留言話知道真相嘅人，我問吓你哋估吓邊個俾人鬧得最犀利嘅，仲係Jane生前既（嘅）密友？可能真係有人抵死，但我諗唔係全部掛。

最好笑係乜嘢，你哋嘅所謂正義，只會先死一班打份牛工養家既（嘅）人，再死一班三觀正確既（嘅）人。偽人真係講得啱呀，要扮到好好睇睇，我唔識扮啦唔好意思，我唔玩呀家下，由嗰啲扮得好既（嘅）繼續！」

他續說：「同翻前兩日叫停阿妹直播後黎（嚟）我到（度）嘈既（嘅）人講聲，對唔住！我衝動同你哋對X，但如果俾個機會我，我一樣會咁做。Jane已經係一個受害者，我唔會比（畀）你地有機會逼死多個，呢個時候出聲實俾人X，預左（咗），要X就X，公司唔頂我頂！

你班網絡判官，我家下開放翻（返）留言，任砌唔嬲，畀多個獎勵你哋，上面詳細我寫埋落遺書度，X得死既（嘅）有獎公開，義正嚴辭留言自以為正義既（嘅）人等下，到時再重新審視下，係『聲討』定係『網暴』吧，法官們！

唔講了，再見網絡，等實名網絡出現再會。如果時間可以重來，我會選擇冇入過微辣，冇掂過網絡呢行。」

阿泰月前表示自己無悔3年前轉行入微辣，今卻表示如果可以重來，會選擇冇入過微辣。（IG@witness_kou）

他重申當日出現在思男直播，是不想思男被留言攻擊、逼死，成為下一個阿晶。而由於阿泰在長文中提到「遺書」等字眼，有人擔心他看不開，他就再補發一個Story說：「放心，未死住，我仲等睇個世界燃燒。唔使打過嚟！安好！」