COLLAR全日制學院｜幕後突擊Ivy So房間　女神「阿婆底」驚現人前

《全日制COLLAR學院》第一集「抵埗東京初體驗」中早前已播出，COLLAR隊長Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）一早已抵達大阪，但首集的焦點落在其餘5位成員Candy（王家晴）、Day（許軼）、Ivy（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）身上。她們一抵達東京的Airbnb就分配房間，雖然要共用浴室，Ivy就成功爭取自己一間房。



首集主線落在Marf、Ivy、Winka、Candy和Day身上，她們去居酒屋以及玩機動遊戲。（《全日制COLLAR學院》截圖）

其後製作組突擊她們的房間，製成《製作中》花絮片段，Ivy的「阿婆底」竟驚現螢光幕前！事緣Ivy一開始已經顯得有點尷尬，因為她直接將底褲晾在房門附近的衣架，她顯得十分慌張，說：「哎呀！我條底褲呀！」又試圖遮住底褲，跟工作人員表示：「你哋望入去啦，唔好望住我條底褲。」節目組都有幫底褲打格，但某些遠鏡竟然漏了，令「仙氣女神」Ivy的肉式阿婆底曝光人前，不過節目組其後已將這段剪走。

Ivy是收納達人，行李箱超整齊。（《全日制COLLAR學院》截圖）

工作人員突擊Ivy房間時，本來有將牆上的底褲打格。（《製作中》截圖）

按圖睇Ivy底褲曝光：

此外，Ivy又向工作人員表示，自己屙了兩次屎，簡直完全沒有偶像包袱，打破「靚女唔屙屎」定律，十分率真。

Ivy的房間和行李箱非常整齊，跟Candy、Day的混亂房間形成好大對比，當工作人員問Candy：「覺唔覺得Day好亂？」她就心虛地「Er……」因為其實兩個都是差不多亂，但Candy就說兩人都屬於隨意的人，自己很喜歡這樣的Day。

對比Ivy的房間，Day和Candy的房間堪稱「災難現場」。（《全日制COLLAR學院》截圖）

Day和Candy已不是首次一齊出國同住，她們已對對方的衛生習慣見慣不怪，並且很有默契。（《全日制COLLAR學院》截圖）

Candy和Day的混亂房間。（《製作中》截圖）