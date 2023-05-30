Ivy So同ToNick恆仔新歌唱功大躍進　搣甩《造星》時期魔音劣評

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）由參加《全民造星IV》至出道時，都被指「得個樣」，實力不被看好，就連導師許廷鏗都狠批過她聲線似浮屍。但最近她與《和解在後》的拍檔恆仔（ToNick主音）合唱《記得梳頭》，唱功令人驚喜，獲網民大讚有進步！



蘇雅琳（Ivy So）兩年前參加《全民造星IV》出道，節目中其實跳唱表現都麻麻地，Pre-round跳唱《Good Time》時雖然以3盞藍燈入圍梁祖堯組別，但遭監製花姐狠批「唱又唔得，跳又唔得」；去到決賽唱慢歌《勿念》，歌聲確實一般，並且有人說她是「魔音」，指她企定定唱歌都走音，指她「沒有技巧，全是感情」。

Ivy So在Pre-round揀選跳唱表演，花姐狠批她「唱又唔得，跳又唔得」，就連許廷鏗都說她聲線似「浮屍」。（電視截圖）

Ivy So在《造星IV》決賽企定定唱慢歌《勿念》送給離鄉別井的港人，卻被網民說「有心但真係好難聽」。（電視截圖）

儘管如此，但因為Ivy So實在樣靚兼笑容甜美，比賽未完已俘虜大堆男粉絲，觀眾緣同人氣超強勁，經理人阿Wing揀人入COLLAR時，更無懼高層魯庭暉（魯生）反對，力保Ivy So入團做「門面擔當」！

觀眾緣都係實力一種，Ivy憑住甜美笑容同靚樣，吸引大批男粉絲，亦是COLLAR中的「顏值擔當」。（IG@ivyysooo）

早前Ivy So同ToNick的主音恆仔拍《和解在後》，她飾演方圓、恆仔飾演葉志凡（阿凡），劇中互動獲不少觀眾喜愛。而昨晚恆仔發布一條新片，原來「圓凡」再合體，他錄製了《記得梳頭》的Acoustic Version，並與Ivy So合唱，網民對於Ivy So唱功感到驚喜，認為她進步不少，感受到她有為學唱歌下過苦功。

「圓凡」再合體延續《和解在後》，唱Acoustic版《記得梳頭》！（影片截圖）

網民問，俾Ivy So咁樣望住，恆仔點頂得住！（影片截圖）

網民留言：「Ivy適合唱低音或聲線較平嘅歌，加上恆導嘅指導，有進步👍👍」「蘇媽唱得好好聽好溫柔😍🥰😘❤」「Ivy把聲好柔和好sweet，呢個唱腔幾新鮮，進步咗好多」「估唔到Ivy So唱歌好咗咁多 恆仔應該教過ivy」看來Ivy已不再是《造星》時期的「花瓶」！

網民聽完新歌大感驚喜，指Ivy So唱功有進步。（IG@ivyysooo）

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