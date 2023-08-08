林明禎著低胸裝曬身材　性感不失高貴　一轉身「露出裸背」更誘人

「大馬女神林明禎」近期出席環保活動化身性感小新娘，一身「透明禮服」前後皆露，性感火辣又飄散仙氣，讓人想起她在今年春季出席香港金像獎頒獎典禮，同樣是以一身白色「透視禮服」豔驚四座，兩套造型皆展現出若隱若現的魅力，都讓人難以抵擋！



林明禎性感新娘裝扮又仙又辣

來自馬來西亞的性感女神林明禎，擁有22吋小蠻腰和34E的豐滿上圍，前凸後翹的不科學好身材曾被譽為是「真人版娜美」， Instagram擁有144萬名粉絲追蹤，人氣炙手可熱。近期林明禎出席環境保育活動，穿上香港婚紗設計師Noel Chu打造的透明白紗禮服，再次展現前凸後翹的好身材，林明禎表示：「前幾日當個小性感新娘子：嫁給了環保 say I do一生致力於碳中和的承諾」，讓粉絲笑稱：「好巧我的名字，剛好叫環保」。

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林明禎赤裸美背全都露

林明禎穿上Noel Chu打造的白紗短版禮服，展現清純性感的魅力，深V低胸設計秀出深邃事業線，一個優雅轉身，一整片白皙無瑕的美背令人看得兩眼發直，這套禮服的細節皆以透明薄紗在身材前後點綴，整體呈現出高級性感的氛圍，絕妙的剪裁和精巧設計，讓林明禎美得又仙又辣。

過往透視白紗禮服同樣豔驚四座

今年初林明禎也以一襲「透視禮服」豔驚四座，春季4月林明禎出席第41屆香港金像獎，以喜劇電影《飯戲攻心》最佳女配角獎項入圍者的身分出席紅毯，當天的「透視禮服」僅以裝飾遮住胸前兩點，若隱若現的南半球弧線全見客，性感指數破表，同樣是遊走於高雅仙氣和火辣性感的魅力之間。

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林明禎長髮、短髮一樣美

林明禎在41屆香港金像獎的紅毯造型實在太美！被外界大讚有如仙女下凡，當時她以氣質長髮搭配這套裸色「透視禮服」，展現飄逸的仙氣，對比近日短版「透明禮服」示人時，是以俏麗的短髮展現卡哇伊的鄰家女孩氛圍，林明禎長髮、短髮一樣美，不僅人美、身材辣，衣品也越來越出眾！

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