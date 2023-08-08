吳卓羲與林曉峰赴馬罕談感情狀況「其實需要時間…」答法意外老實

不久前，大灣區哥哥就宣佈了即將在9月9日赴馬舉辦首場海外《燃燒吧！我們的哥》演唱會，而在剛剛（6 日）吳卓羲和林曉峰也親自去到馬來西亞的Pavilion Kuala Lumpur舉辦粉絲見面會。在活動現場提及即將舉辦的演唱會時，兩人表示這次演唱會的歌曲會主打香港懷舊歌曲，而被譽為團體裡 「最厲害大腦」 的張智霖也特別設計了一個很特別的橋段，林曉峰爆料張智霖曾很自信地說：「這個橋段厲害到怕會被別人搶著抄！」



適逢吳卓羲和林曉峰都是9月生日，當主持人問最想收到什麼生日禮物時，吳卓羲則表示到時他不要別的禮物，只想要演唱會的現場爆滿能爆滿，而林曉峰則開玩笑說想要一間Pavilion這邊附近的 「樓」。

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接著，吳卓羲也表示自己其實很喜歡炎熱的天氣，因此十分喜歡馬來西亞。後來當主持人提示吳卓羲可以考慮在大馬買房子時，吳卓羲看見Pavilion現場的交通後就表示：「如果我買樓的話這裡的馬路要先修一修，你看外面這裡真的很塞車」，隨後一旁的林曉峰則打趣道：「如果這裡的交通很順暢的話，那現場這裡的人就要走完了。」

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隨後在媒體採訪中，有記者問及吳卓羲是不是也很想成家立室，他則無奈回道：「不是想幾時要就有，要看緣分。都說了很多年了其實，媒體也問過我很多次關於我的感情狀況，就他們會覺得我耍了他，但其實是需要時間的。」 這時林曉峰補了一句：「但是你是真的耍了他。」吳卓羲回：「不是耍他，有些是真的解釋了，但這麼多年他們都是不信。」

值得一提的是，吳卓羲自爆表示自己本身其實是個很怕被狗仔「追」的人，尤其是之前參加《披荊斬棘》需要24小時被鏡頭拍著，一開始他很怕自己什麼隱私都沒有，所以錄製初期自己都表現得很內斂：「可後來我看到張智霖這種很優雅的公子都敷著面膜走出來了，那為什麼吳卓羲不能豁出去呢？但就是不能穿著條內褲走出來囉，所以我就覺得不如豁出去做回自己，展現出自己真實的一面給觀眾看。」

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