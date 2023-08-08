《想見你》施柏宇傳性騷擾　疑擅自加吻戲忍9日揭真人秀劇本澄清

台灣男星施柏宇當年因演出劇集《想見你》中的「莫俊傑」一角而翻紅，近年來他轉往大陸發展，成績不俗；豈料，7月底他與大陸女星張藝凡錄製真人秀《一拍即合的我們》演出戲劇經典片段時，遭女方粉絲指控擅自加了2段吻戲，施柏宇瞬間被砲轟「職場性騷擾」，微博湧入大量負評聲浪，對此，所屬經紀公司沈默9天後，昨（7日）發出聲明，同時公開劇本截圖自清，強調外界所傳「加吻戲」一事，均為不實言論。



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由節目播出影片中，網友發現張藝凡原看向遠方，轉過頭時，施柏宇突然親了上去，只見女方明顯為男方的舉動而愣住，身體往後、脖子也僵硬，對於這個突如其來的吻戲相當意外，施柏宇親完後，還對張藝凡說：「沒有想到吧！」女方則回應：「當時現場就一片震驚，你這麼突然，我沒有想到。」施柏宇立刻惹惱女方粉絲，一片罵聲不斷，瞬間還登上熱搜。

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事發後，《一拍即合的我們》節目官方微博立刻回應：「在節目錄製過程中，所有工作人員及演員都是秉持著專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝。」，施柏宇所屬經紀公司則在沈默9天後，也發出完整聲明，強調施柏宇在拍攝過程，秉持專業態度，全都照劇本情節內容排演，同時公開劇本截圖，點出其中「他衝動地在女生的唇上輕啄了一記，隨後又立刻坐下」，強調當時的親吻橋段是劇本的安排，並無外界所言「加吻戲」問題。

施柏宇經紀公司公開劇本截圖。（微博）

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