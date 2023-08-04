黃子佼強吻少女涉犯3罪　台警今搜索住處　妻子孟耿如全程在場

黃子佼今年6月遭爆強吻少女並拍攝裸照，事後公布多條道歉影片，卻爆料更多藝人吸食毒品。因有民眾事後告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪，台北地檢署7月份已分「他」字案將黃子佼列為被告，指派婦幼專組檢察官偵辦。台北市婦幼警察隊今天下午到黃子佼家中搜索，妻子孟耿如在場，黃被帶回婦幼隊後，稍晚將到台北地檢署接受訊問。



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網紅Zofia今年6月19日於社群發文控訴曾被黃子佼強吻、以藝術為由迫使她脫衣拍照，黃子佼拍影片認錯。由於案發時她17歲仍未成年，黃子佼違反「兒童及少年性剝削防制條例」，屬非告訴乃論，台灣檢警知悉啟動偵辦。

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事件發酵後，黃子佼19日當天便先後公布3條片長2到20分鐘不等的道歉影片，承認女方指控的內容，同時加碼爆料更多知名藝人八卦，疑似情緒失控自殘。

事後有民眾向北檢告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。北檢完成分案後，黃子佼也成為台灣北檢在王丹、名嘴朱學恒、藝人NONO後，第4位遭分案偵辦的性相關犯罪被告。

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