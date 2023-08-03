NONO涉性侵30女　若罪成最高監禁30年　老婆朱海君：我也很shock

台灣藝人NONO（陳宣裕）性騷擾性侵案，昨（2日）被移送北檢後以50萬元台幣交保，傳出受害者多達30人，先前就有台灣律師分析，若案件罪成恐會被關30年。對此，NONO的經紀人無奈回應，老婆朱海君先前回覆好友的訊息內容，如今也跟著曝光：「她說也很shock。」



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NONO被網紅「小紅老師」指控性騷擾、性侵，受害者多達30人，並且已經上台灣法院提告，全案進入司法調查。他昨被警方帶回台北市婦幼隊，接受偵訊約1小時，之後以50萬元台幣交保，對此，經紀人昨向台媒《ETtoday》回應：「靜待司法調查。」

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而倘若小紅老師等受害者的指控成立，NONO勢將面臨牢獄之災，另外據多名台灣律師分析說法，由於強制性交為3年以上，10年以下有期徒刑，一罪一罰如果全部成立，以最低合併刑期來算恐面臨30年有期徒刑。

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至於NONO交保後的心情如何？據《三立新聞網》報導，經紀人僅回3字：「就交保。」蕭淑慎老公梁軒安私下關心朱海君狀況，他雖然不願透露全部對話，但表示朱海君有回應提到「她說也很shock」。

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