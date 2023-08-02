NONO涉性侵30女遭押入北檢　住處手機被搜索　男子現場怒罵｢人渣｣

台灣藝人NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」指控性騷擾、性侵，受害者多達30人，並且已經上法院提告，全案進入司法調查。檢警今日（2日）首度傳喚NONO，搜索NONO住處，上午NONO赴台北市警局婦幼隊接受偵訊，已完成初步偵訊，下午1時許移送台北地方檢察署（北檢）。



綜合台媒報道指，台北市警局婦幼隊2日在台北地方檢察署檢察官指揮下到NONO住處搜索，並以傳喚通知方式，正式約談「妨害性自主」涉嫌人陳宣裕到案，搜索過程中，NONO都相當配合。NONO也淡定的請問能否請律師到場陪同。

檢警搜索的物品包含NONO本人使用的手機、手提電腦、平板電腦等電子產品，也要求NONO交出社交平台、通訊軟件所使用的帳號密碼，希望透過數位鑑識技術還原釐清當年NONO與女被害人的攀談互動過程。

NONO（IG@no_no_0321）

NONO戴著口罩，穿著白色上衣現身台北地方檢察署時，面對記者提問「是否會向被害人道歉」，均不回應。過程中還有一名男子在一片混亂中，高聲怒罵NONO「人渣！」，而NONO則始終低頭不語，直至進入台北地方檢察署。

據早前報道，網紅小紅老師不滿NONO涉及性侵、性騷擾多女卻不道歉，日前對他提告性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，並表示已連繫上多名被害人，陸續接連對NONO提告。

NONO早前宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」。

小紅老師Anissa指多名女性舉報曾遭NONO性騷擾：