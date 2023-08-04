NONO遭押入北檢被路人當面鬧「人渣」小紅老師：講出我們不敢講的

台灣網紅「小紅老師」出面指控NONO性騷擾，受害者高達30人，NONO昨以50萬元台幣交保，小紅老師今在臉書發文怒指NONO看來毫無悔意，這樣的態度讓人難以接受。



【相關圖輯】NONO陳宣裕涉性侵30女遭押入臺北檢察署 神色凝重全程低頭不語（點圖放大瀏覽👇👇👇）

但對於在現場怒罵NONO「人渣」的民眾，小紅老師表示「雖然當面罵人不太好，還是希望大家理性看待事件。但我們所有的受害者，在心裡默默給你比個讚喔！謝謝你，講出我們不敢講的。」

【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇

+ 16

以下為小紅老師臉書全文：

「他才神隱41天嗎？怎麼對我來說像400天那麼久！」受害妹妹說著。

是啊，對我們來說真的好久好久。

以前在看別人的事件，都覺得「唉呀，怎麼一年又過了」「欸，他怎麼又出現了」大概是這麼轉眼之間的速度。但發生在自己身上，真的時間好慢好慢，稱不上度日如年，但真的挺難熬的。

每天都在等檢調通知，每天醒來都在等著動靜，每天都在鼓勵受害者，每天都在催律師，皇上和太監都著急那種。我們都知道需要時間，只能靜待司法調查。

因為真的消失太久太久，根本像徐志摩的詩，懷疑是否悄悄的走了。還曾經以為，是不是當事人已經離開台灣了。至少昨天看到，活生生的人就出現在北檢。

但我們也看到了，租了保母車、整理了頭髮，配上毫無悔意的眼神，表現出ㄧ付，我是配合傳喚我才來的，事不關己的樣子。

很多人會氣呼呼，我想也是因為態度吧！「態度」這兩個字，之前黑人也強調過，好像還有出相關衣服，他們倆都該拿去穿穿😅

昨天早上我沒看live，印象中等了很久，後來都是靠其他人不斷發的新聞來接軌的，直到半夜才開始看新聞片段、YT分析。

現場真的人好多，金城武來可能都沒這麼大陣仗，大家都很辛苦。我也知道從早上10點記者就找了我一整天，我沒接也沒回，因為我不知道該怎麼回應，不回答可能是最好的回答吧！大家都辛苦了🙏

最後想跟在現場罵出人渣那個先生，我們不知道你是誰？是記者嗎？還是民眾可以去現場？雖然當面罵人不太好，還是希望大家理性看待事件。但我們所有的受害者，在心裡默默給你比個讚喔！謝謝你，講出我們不敢講的☺️

#心情日記



延伸閱讀：

黃嘉千友人嗆財務問題「演很大」 夏克立反擊喊被欺負

老高遭控抄襲日本YTR！ 他揭「抄能力」背後動機

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】