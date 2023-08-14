周子瑜傳秘戀26歲韓國男偶像　抱狗相與男方IG有一共通點疑偷放閃

台灣24歲女星周子瑜是南韓人氣女團TWICE成員之一，擁有清純甜美外貌及精湛舞藝，是許多人心中的女神，紅遍全亞洲，然而，近日周子瑜PO出一組照片，被網民瘋傳與人氣男團「SEVENTEEN」26歲成員金珉奎偷偷戀愛。



周子瑜日前在IG曬出一組帶著狗外出的合照，烈焰陽光下，她一手各抱一隻狗狗，蹲在花朵前，燦笑面對鏡頭，看起來心情相當好。

【圖輯】周子瑜疑偷放閃！點圖放大看引起粉絲關注的IG相及更多金珉奎照片👇👇👇

+ 8

巧合的是，SEVENTEEN成員金珉奎近日分享的外出照中，其中一張花朵背景的照片，與周子瑜一系列9張美照後方的花是同一種，就有網民認為兩人在偷偷放閃：「可真會，暗戳戳發糖」、「是不是偷偷出去約會？」

事實上，微博上曾傳出周子瑜、金珉奎戀愛又分手的消息，現在可能是復合，不過大部分皆不相信兩人戀愛消息，都認為是造謠，「一個葉子是亮面的，一個葉子是啞光的，一個花瓣是散的，一個花瓣是整齊的，睜大眼睛看一下是兩種花」、「關鍵這花乍一看也不是一個品種啊」、「你沒見過月季花？」。

【圖輯】點圖放大看更多周子瑜IG靚相👇👇

+ 47

延伸閱讀：

慟！資深男星驚爆「深夜猝逝」 享壽78歲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】